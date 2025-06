Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se habrían reconciliado

A su vez, Méndez afirmó que quiso corroborar la noticia con la protagonista, pero que no obtuvo respuesta. "Le escribí a ella. Siempre me responde bien , rápido y amorosamente, pero no me respondió ", expresó.

Milei Fátima Florez.jpg

Sin embargo, destacó que se contactó con gente del ámbito económico y pudo saber que "es reciente y que Fátima ya durmió en Olivos".

La pareja había confirmado la separación el 12 de abril de 2024. Luego, Milei estuvo en pareja casi un año con la conductora Amalia "Yuyito" González, una relación que se rompió por temas laborales de cada uno.

En abril de este año, Florez había cargado contra la conductora por haberle "robado" al Presidente. "Me pareció realmente de 'zorra'", expresó entonces la humorista.

Yuyito González se refirió a su tenso encuentro con Karina Milei: "Me enteré de cosas horrendas"

La conductora Amalia "Yuyito" González, se refirió a su encuentro con su excuñada, Karina Milei, y explicó por qué se sintió incómoda con la presencia de la hermana del presidente Javier Milei, además de dar detalles sobre las semanas posteriores a su separación.

El encuentro tuvo lugar el jueves pasado, en la antesala del desfile que celebró los 30 años del atelier del diseñador Claudio Cosano. Allí, la actriz y la secretaria general de la Presidencia se cruzaron en un ambiente que, según captaron las cámaras, reflejó cierta tensión entre ambas.

Cabe recordar que Yuyito y el mandatario mantuvieron una relación sentimental durante menos de un año, entre agosto de 2024 y abril de 2025.

Durante la apertura del ciclo matutino que conduce, la actriz explicó cómo fue ese momento frente a Karina: "Entré, vi que estaba Karina y me incomodó. Desde que terminé mi relación con Javier no volví a hablar con nadie del entorno", confesó.

"No soy falsa. En ese momento sentí que se me venía encima toda la película de los agravios, las humillaciones, las decepciones. Me enteré de cosas horrendas. Es lógico que me sintiera incómoda. Soy una persona honesta, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy como soy, gustará o no, pero no careteo", expresó al respecto.