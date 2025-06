Argentina "standalone": por qué MSCI mantuvo al país en esa categoría y qué implica para los inversores

En su revisión de acceso a los mercados, MSCI consideró que Argentina, que está en la categoría "standalone" desde 2021, no cumple con los requisitos mínimos de liquidez o que sus mercados están parcialmente cerrados a los inversores extranjeros.

MSCI consideró que Argentina no cumple con los requisitos mínimos de liquidez.

Argentina permanece en esta categoría desde 2021, cuando fue degradada tras el endurecimiento del cepo cambiario y las trabas al acceso de inversores extranjeros. En su “Market Accessibility Review”, MSCI señaló que el país todavía no cumple con los criterios mínimos en términos de liquidez, acceso al mercado y marco regulatorio, condiciones necesarias para una eventual mejora de estatus.

También cuestionó intervenciones estatales que, según el reporte, “pusieron en duda la estabilidad de una economía de mercado libre”, y advirtió sobre la falta de competencia entre brokers, los costos elevados de transacción y el bajo acceso a instrumentos bursátiles.

Qué significa ser “standalone” y qué implica para el mercado

MSCI divide a los países en tres grandes categorías: desarrollados, emergentes y frontera. Aquellos que no logran cumplir los requisitos básicos en cuanto a liquidez, acceso operativo y entorno normativo quedan clasificados como “standalone”, una suerte de limbo financiero. Así lo explican desde Guardian Capital: “Es una forma elegante de decir que sos tan particular que no hay con quién compararte”.

El impacto de esa clasificación es concreto: los fondos que replican índices como el MSCI Emerging Markets o el MSCI Frontier Markets no incluyen acciones de países standalone. En otras palabras, hay menos exposición internacional, menor ingreso de flujos institucionales y una percepción de riesgo más elevada. Esto no solo afecta al equity: también deja al país con menos visibilidad ante bancos globales y proveedores de servicios financieros que ajustan su cobertura en función de estos índices.

Por fuera de MSCI, Argentina sí figura como “emergente” en otros rankings, como el EMB de J.P. Morgan, centrado en deuda soberana. Sin embargo, para los inversores que siguen renta variable, la mirada de MSCI continúa siendo una referencia obligada.

La revisión anual vuelve a dejar en evidencia que, más allá del cambio de Gobierno y el giro promercado en la política económica, la confianza externa tarda en reconstruirse. Y que las reformas estructurales deben ir de la mano de mejoras operativas, regulatorias y de transparencia para que Argentina vuelva a estar en el radar de los grandes jugadores globales.