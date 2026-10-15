Wall Street proyecta que SpaceX podría llegar a los u$s50 billones de valor bursátil en los próximos diez años + Agregar ámbito en









La principal apuesta es Starlink. Esta división de SpaceX podría alcanzar por sí sola un valor de entre u$s14 billones y u$s15 billones.

Wall Street proyecta que SpaceX podría llegar a los u$s50 billones de valor en los próximos diez años

El multimillonario inversor de Wall Street Ron Baron estimó que SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, podría alcanzar una valoración de hasta u$s50 billones en la próxima década. Su pronóstico implica multiplicar casi por 25 el valor de mercado actual de la empresa y se apoya en el potencial de crecimiento de Starlink y el desarrollo de centros de datos en el espacio.

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Baron, fundador, presidente y CEO de Baron Capital, es uno de los inversores más optimistas sobre los negocios de Musk, entre ellos SpaceX y Tesla. En una entrevista reciente con Columbia Business School, sostuvo que la compañía podría alcanzar una valoración de entre u$s20 billones y u$s50 billones en diez años, frente a los aproximadamente u$s2 billones que se le atribuían al momento de sus declaraciones.

“En diez años, creo que valdrá miles de dólares por acción. Creo que valdrá u$s20 billones, u$s30 billones o u$S50 billones”, afirmó el inversor. Además, aseguró que Musk considera que su estimación se queda corta.

Starlink y los centros de datos espaciales, los motores del crecimiento de SpaceX La principal apuesta de Baron es Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX. El inversor calculó que esta división podría alcanzar por sí sola un valor de entre u$s14 billones y u$s15 billones durante los próximos diez años.

La principal apuesta es Starlink. Esta división de SpaceX podría alcanzar por sí sola un valor de entre u$s14 billones y u$s15 billones. La expansión de la conectividad satelital representa una oportunidad para ampliar el acceso a internet y competir con operadores tradicionales de telecomunicaciones. Sin embargo, para concretar esa perspectiva, Starlink deberá sostener su crecimiento, ampliar su base de clientes y demostrar que puede competir en nuevos segmentos del mercado.

El segundo motor de la proyección son los centros de datos instalados en el espacio, una iniciativa vinculada con la creciente demanda de capacidad informática para inteligencia artificial. Baron considera que estas infraestructuras podrían superar ampliamente el tamaño del negocio de Starlink. La propuesta apunta a aprovechar las condiciones del entorno espacial para desarrollar capacidad de procesamiento y sortear algunas limitaciones de las instalaciones terrestres, como la disponibilidad de electricidad, agua y permisos para construir grandes complejos tecnológicos. En esa misma línea, Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, identificó la denominada Distributed Inference Cloud de SpaceX como una oportunidad de crecimiento que todavía no recibe suficiente atención del mercado.