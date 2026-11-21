La compañía de Elon Musk emitió deuda con una estructura que mantiene los compromisos fuera de su balance y contempla el alquiler de equipos durante cinco años.

SpaceX recurrió al mercado de deuda para financiar equipos de inteligencia artificial de Nvidia mediante un esquema de arrendamiento.

SpaceX colocó bonos por u$s32.000 millones para financiar la compra de chips de inteligencia artificial de Nvidia , mediante una operación que combina una emisión de deuda con un esquema de arrendamiento de los equipos. La transacción forma parte de un financiamiento más amplio, superior a los u$s40.000 millones, que también incluye préstamos bancarios.

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La estructura fue diseñada para que el endeudamiento no afecte directamente el balance de la compañía de Elon Musk y le permita preservar sus calificaciones crediticias de grado de inversión. El mecanismo podría convertirse en una referencia para otras empresas que buscan financiar infraestructura de inteligencia artificial, según informo Bloomberg.

El paquete completo permitirá adquirir aproximadamente u$s47.300 millones en equipos de procesamiento gráfico -conocidos como GPU- de Nvidia , incluidos sus chips Rubin. Los documentos de la operación prevén que las entregas comiencen en enero.

La compra de los equipos se realizará mediante Saturn Funding Trust, una entidad de propósito especial gestionada por una empresa respaldada por Apollo . SpaceX alquilará los chips durante unos cinco años y asumirá compromisos de pago incluso si los equipos presentan fallas o se producen acontecimientos extraordinarios.

El diseño permite separar la adquisición y su financiamiento de la estructura habitual de deuda de la compañía. Mantener el grado de inversión resulta relevante para las grandes tecnológicas porque facilita el acceso al crédito y reduce sus costos.

Goldman Sachs y Apollo Global Management organizaron la transacción, de acuerdo con las fuentes consultadas por Bloomberg. Los representantes de ambas firmas y de SpaceX no respondieron a los pedidos de comentarios del medio.

La compra contempla procesadores Rubin y prevé que las entregas de los equipos comiencen en enero. Reuters

La emisión se dividió en tres tramos. El mayor, por u$s25.200 millones en bonos de Clase A3, se colocó con un rendimiento del 8,259%, por encima del promedio de los títulos corporativos estadounidenses de alta calidad, que el jueves rendían un 5,95%, según un índice de Bloomberg.

Los inversores ya habían comprometido la compra de unos u\(s26.000 millones, mientras que los u\)s6.000 millones restantes se ofrecieron el jueves. Una parte importante quedó en manos de inversores especializados en deuda corporativa de primera línea.

La inteligencia artificial impulsa nuevas formas de endeudamiento

La operación se inscribe en una búsqueda más amplia de recursos para financiar centros de datos, procesadores y otras instalaciones necesarias para desarrollar inteligencia artificial.

Scott Goodwin, cofundador de la gestora de fondos Diameter Capital Partners, estimó durante una conferencia que las empresas necesitarán alrededor de u$s1,5 billones para pagar los chips destinados a esa tecnología. En ese contexto, anticipó que los acuerdos de financiamiento de este tipo podrían volverse más habituales.

El atractivo para las compañías convive con dudas entre los compradores de deuda. Las operaciones respaldadas por GPU todavía son relativamente nuevas y los inversores deben evaluar la vida útil de los equipos, su depreciación y el valor que conservarán frente a nuevas generaciones de procesadores.

La tasa ofrecida por SpaceX refleja parte de esas exigencias. Davis Hebert, director de tecnología, medios y telecomunicaciones de CreditSights, señaló que los clientes se muestran más selectivos después de las pérdidas registradas en una emisión anterior de la compañía sin garantía.

SpaceX busca preservar su calificación crediticia

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, había destacado el “sólido balance de grado de inversión” de la empresa durante una conferencia con inversores realizada el mes pasado.

La compañía colocó acciones por u$s86.200 millones en su oferta pública inicial de junio y, días después, emitió bonos corporativos de alta calidad por u$s25.000 millones.

El nuevo financiamiento incorpora tanto los bonos colocados esta semana como un préstamo garantizado preferente. De acuerdo con información divulgada por la empresa en octubre, BlackRock, Goldman Sachs Asset Management y KKR figuran entre los principales inversores de la transacción.