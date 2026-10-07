SpaceX busca destronar a Amazon y TSMC para convertirse en una de las 5 empresas más grandes del mundo

SpaceX alcanzó una valuación de aproximadamente u$s2,26 billones, frente a los u$s2,5 billones de TSMC y los u$s2,76 billones de Amazon.

SpaceX alcanzó una valuación de aproximadamente u$s2,26 billones, frente a los u$s2,5 billones de TSMC y los u$s2,76 billones de Amazon.

SpaceX volvió a acelerar en Wall Street y quedó a poca distancia de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Amazon en capitalización bursátil, en una carrera que podría llevar a la compañía de Elon Musk a ubicarse entre las cinco empresas más valiosas del planeta .

La compañía alcanzó una valuación de aproximadamente u$s2,26 billones , frente a los u$s2,5 billones de TSMC y los u$s2,76 billones de Amazon . Con esta capitalización, SpaceX ya se encuentra por encima de gigantes como Meta y Broadcom y apunta a seguir escalando posiciones.

El avance fue particularmente pronunciado en las últimas semanas. Las acciones de SpaceX acumularon una suba de 16% durante el último mes y avanzaron 64% desde los mínimos del 3 de agosto. El movimiento se produjo pese a las expectativas de que la empresa pueda registrar fuertes pérdidas en un trimestre marcado por elevados gastos de capital.

El entusiasmo de los inversores se explica, en parte, por las expectativas sobre el negocio de inteligencia artificial . Cerca del 80% de los analistas de Wall Street que siguen la compañía mantienen una recomendación de compra o compra fuerte , según datos citados por Yahoo Finance.

Evercore ISI sostuvo que el mercado podría estar subestimando la capacidad de SpaceX para incrementar su infraestructura de cómputo durante la segunda mitad de 2026 y, con ello, sus ingresos y EBITDA de 2027. Goldman Sachs también consideró que las estimaciones actuales para el segmento de IA podrían resultar conservadoras.

SpaceX alcanzó una valuación de aproximadamente u$s2,26 billones, frente a los u$s2,5 billones de TSMC y los u$s2,76 billones de Amazon. @SpaceX

A esta historia se sumó un avance tecnológico clave. A fines de septiembre, Starship consiguió llegar por primera vez a la órbita terrestre y desplegó los 26 satélites Starlink V3 que transportaba. El éxito fue interpretado como una señal positiva para la futura expansión de la red y para la economía del negocio espacial.

El potencial de Starship es uno de los principales argumentos detrás de la valuación. Su mayor capacidad de carga y la posibilidad de reducir el costo por kilogramo podrían acelerar el despliegue de nuevos satélites Starlink, además de abrir oportunidades vinculadas con defensa, infraestructura espacial y exploración.

El nacimiento de un gigante

Pero la apuesta de SpaceX va mucho más allá de los lanzamientos. La compañía también está construyendo una posición en IA, centros de datos y fabricación de chips, con proyectos como Colossus y Terafab. De hecho, Elon Musk confirmó esta semana que Tesla y SpaceX planean construir y operar directamente Terafab en Texas, mientras que TSMC tendría, como máximo, una participación secundaria.

La comparación con Amazon, sin embargo, muestra el tamaño de la apuesta. Amazon generó u$s716.900 millones de ingresos en 2025, mientras SpaceX registró alrededor de u$s18.700 millones.

Por ahora, el mercado está premiando el potencial futuro de SpaceX. Si logra superar primero a TSMC y luego a Amazon, la compañía podría ingresar al grupo de las cinco empresas más grandes del mundo, consolidando una transformación extraordinaria: de fabricante de cohetes a conglomerado tecnológico con presencia en espacio, conectividad e inteligencia artificial.