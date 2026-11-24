SpaceX estaría valuada en aproximadamente u$s1,98 billones, mientras que Tesla cuenta con una capitalización bursátil cercana a u$s1,5 billones.

SpaceX estaría valuada en aproximadamente u$s1,98 billones, mientras que Tesla cuenta con una capitalización bursátil cercana a u$s1,5 billones.

Elon Musk avanza en la posibilidad de fusionar Tesla y SpaceX , dos de sus principales compañías, en una operación que podría dar origen a uno de los conglomerados más valiosos del mundo y reforzar su control sobre un ecosistema.

Según informó el Financial Times, las empresas designaron a dos directores de SpaceX (Roelof Botha y Randy Glein) y tres de Tesla (Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson y Jack Hartung) para formar parte de dos comités especiales que supervisarán la posible fusión de u$s3,5 billones.

La unión permitiría reunir las capacidades de Tesla en vehículos eléctricos, conducción autónoma, almacenamiento energético y robótica con la infraestructura espacial, los satélites y los sistemas de inteligencia artificial de SpaceX.

El objetivo sería potenciar el desarrollo de proyectos que requieren grandes inversiones en hardware, procesamiento de datos, conectividad y capacidad de cómputo .

SpaceX estaría valuada en aproximadamente u$s1,98 billones, mientras que Tesla cuenta con una capitalización bursátil cercana a u$s1,5 billones.

Según estimaciones de mercado citadas por analistas, la compañía combinada podría alcanzar una valuación cercana a los u$s5 billones, lo que la ubicaría entre las empresas más valiosas del planeta, en niveles comparables con gigantes como Nvidia y Apple.

Actualmente, SpaceX estaría valuada en aproximadamente u$s1,98 billones, mientras que Tesla cuenta con una capitalización bursátil cercana a u$s1,5 billones.

Sin embargo, una integración podría requerir una prima para los accionistas de Tesla, con un precio estimado de entre u$s500 y u$s550 por acción para facilitar la aprobación de la operación.

Aún así, la operación todavía enfrenta obstáculos importantes. Musk reconoció que una fusión no está garantizada y que necesitaría el respaldo de los accionistas, particularmente de Tesla, donde la aprobación requeriría el voto favorable de al menos el 50% de todas las acciones, y no solamente de los títulos que participen en la votación.