Eugenia Laprovíttola, joven que asegura ser hija de Diego Maradona: " Ya comenzó el juicio de filiación y estoy esperando hacerme el ADN"

Eugenia siempre supo que era adoptada, pero no tenía conocimiento alguno sobre sus padres biológicos. "Cuando me empieza a llegar esta información, que al principio pensé que era un chiste, me di cuenta que no y empecé a investigar. Hoy en día tengo contacto con mi madre biológica a través de un tercero. Todavía no la vi", relató en diálogo con Radio 10.