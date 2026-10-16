Gabriel Katopodis se anotó en la carrera por la Gobernación y pidió que las candidaturas no se definan "entre cuatro paredes"

El ministro de Infraestructura bonaerense admitió que le gustaría suceder a Axel Kicillof y reclamó que los candidatos del peronismo surjan de las PASO y no de “la birome o la lapicera” de algún dirigente. También acusó al Gobierno nacional de haber “timbeado” los fondos del impuesto a los combustibles.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , blanqueó su aspiración de convertirse en el próximo gobernador bonaerense y planteó que los candidatos del peronismo deben ser elegidos por la gente y no definidos por un puñado de dirigentes .

Lo hizo anoche, en una entrevista con el programa “¿Y ahora qué?”, de Radio Con Vos , donde al ser consultado sobre si le gustaría encabezar la boleta del peronismo en la Provincia, respondió: “Me lo han preguntado en esos términos y he dicho que sí, que por supuesto que me gustaría, que me siento capaz , que me siento realmente con la experiencia” . Para respaldar su postulación, el funcionario repasó su trayectoria: “Fui intendente muchos años de San Martín, fui ministro a nivel nacional de obra pública, ahora ministro en la provincia, acompañándolo a Axel” .

En esa línea, Katopodis se mostró como garantía de continuidad de la gestión de Axel Kicillof , aunque con un perfil propio. Según dijo, siente que tiene la posibilidad de “profundizar y potenciar todo lo bueno que se viene haciendo desde la provincia con Axel, pero también de proponer cosas nuevas que necesita esta provincia”. De todos modos, buscó bajarle el tono a la cuestión personal: “No me parece que hoy la discusión pase por qué lugar tengo que ocupar yo”, afirmó, y sostuvo que la prioridad es “frenar a Milei” .

El ministro también se metió de lleno en la discusión sobre cómo se definirán las candidaturas del peronismo, en medio de la interna entre el kicillofismo, La Cámpora y el massismo. Allí dejó una definición con destinatarios: los candidatos, dijo, serán los mejores “en la medida que sean elegidos por la gente, en la medida que podamos competir y que sea el conjunto de la sociedad los que elijan y no sean ni la rosca, ni cuatro dirigentes en algún subsuelo, en algún sótano , que decida quiénes tienen que representar” al peronismo.

En la misma línea, defendió las PASO frente a la intención del Gobierno nacional de suspenderlas . “Es mucho mejor que todos los candidatos de todos los partidos y de todos los sectores los elija la gente y no queden entre cuatro paredes de vuelta, fruto de la birome o de la lapicera de algún dirigente o de algún sector ”, sostuvo. Además, aseguró que el peronismo encontrará “la manera de dirimir esas candidaturas” aunque se eliminen las primarias.

Sobre la unidad del espacio, Katopodis afirmó que todos los dirigentes tienen claridad sobre “la necesidad de poder conformar ese gran frente, esa coalición bien amplia, con todos los sectores adentro”. Y, ante la pregunta sobre cómo evitar los conflictos internos que marcaron al gobierno de Alberto Fernández, planteó que elegir a los candidatos en las urnas ya es “un punto de partida absolutamente diferente” y aseguró que “el peronismo ha aprendido”.

Críticas a Milei y a Caputo

Por otra parte, en la entrevista el ministro también cuestionó con dureza la paralización de la obra pública nacional. Según dijo, el recorte del 85% al 90% de la inversión “fue una mala decisión”, que provocó la pérdida de “más de 200.000 puestos de trabajo registrados de calidad” en la construcción. Además, advirtió que, ante el fenómeno de El Niño, la falta de obras hidráulicas tendrá consecuencias: “Lo vamos a sufrir en semanas”.

Katopodis apuntó contra el manejo de los fondos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a rutas y obras hidráulicas. Aseguró que hay “más de un billón para rutas y más de 500 mil millones para obras hidráulicas que no sabemos dónde está, que el Gobierno ha timbeado”. Por eso, afirmó que existe “una responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de funcionario público del ministro Caputo” y confirmó que la Provincia hizo presentaciones judiciales y seguirá reclamando. “Los argentinos estamos pagando las rutas dos veces”, resumió, en referencia a los nuevos peajes con “tarifas absolutamente dolarizadas” en las rutas nacionales.

El funcionario también denunció que “nunca en la historia” la provincia de Buenos Aires fue “tan violentamente perseguida y atacada” por un gobierno nacional, y advirtió que, en la carrera hacia las elecciones, la estrategia del oficialismo será apelar a “actitudes violentas, la difamación, perseguir a la provincia de Buenos Aires”.

Por último, sobre la marcha universitaria realizada ayer-, Katopodis rechazó los incidentes registrados frente al Congreso, que atribuyó a “infiltrados”, y destacó que las plazas de todo el país estuvieron “repletas” de estudiantes, docentes, investigadores y familias que salieron a la calle “de manera absolutamente inorgánica, espontánea”.