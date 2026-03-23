Carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027: quiénes son los candidatos que ya se posicionan

Con Axel Kicillof proyectado a nivel nacional, el peronismo y la oposición empiezan a ordenar sus fichas en la Provincia. Intendentes, ministros y dirigentes de peso se mueven entre la interna, la posible reforma de reelecciones y la estrategia electoral hacia 2027.

La carrera por la gobernación bonaerense hacia 2027 ya se lanzó dentro del peronismo y la oposición y está atravesada por dos discusiones que se dan en paralelo: la posible reforma del régimen de reelecciones y la disputa entre los distintos sectores de las principales fuerzas.

El reordenamiento comenzó a gestarse tras las últimas elecciones legislativas, donde varios dirigentes con volumen propio lograron revalidar títulos en sus secciones y distritos, posicionándose como piezas destacadas en el tablero que viene. En ese escenario, ya son varios los nombres que, con mayor o menor nivel de exposición, empezaron a moverse con la mira puesta en la sucesión de Axel Kicillof .

El mandatario bonaerense transita su séptimo año de gestión, mientras trabaja en su proyección nacional. En ese marco, un nutrido grupo de dirigentes busca meterse en la discusión por la Gobernación. Algunos lo hacen de forma explícita, mientras que otros optan por una construcción más silenciosa, apoyada en la gestión y en recorridas territoriales.

En La Plata miran con atención los nombres que asoman para la Provincia y las intendencias. Esas boletas deberán ser capaces de traccionar votos de abajo hacia arriba en 2027 para sostener una candidatura presidencial peronista. En ese esquema, no son pocos los que ya imaginan unas PASO como mecanismo ordenador si la oferta termina siendo demasiado amplia.

Los jefes comunales aplican manuales distintos para romper el cerco local y ganar visibilidad provincial, mientras que desde el gabinete bonaerense también buscan proyectar figuras con instalación en el territorio.

El intendente de La Plata, Julio Alak, es uno de los que más kilometraje sumó en las últimas semanas. Tras recuperar la capital provincial en 2023 y ratificar su primacía en las legislativas -un distrito históricamente esquivo para el PJ-, activó una agenda de recorridas y encuentros con jefes comunales y dirigentes históricos del peronismo como Alfredo 'Tati' Meckievi, Baldomero “Cacho” Álvarez, Federico Scarabino, Haroldo Lebed, Juan Garivoto, Mirtha Cure y Tomás Hogan. Con un perfil de gestión y experiencia en cargos locales, provinciales y nacionales, busca posicionarse como una opción de síntesis.

Alak Kicillof

En paralelo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también comenzó a consolidar presencia territorial. Hombre de máxima confianza de Kicillof, articula una agenda que combina gestión, presencia en obras y programas educativos, con fuerte despliegue tanto en el conurbano como en el interior.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, es otro de los que juega con proyección. Apoyado en una agenda permanente de obras, sostiene un esquema aceitado con intendentes de distintas secciones electorales y suma volumen político en cada recorrida. Su desempeño en las últimas legislativas terminó de consolidarlo como una figura competitiva.

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A la par, en las últimas semanas comenzó a tomar impulso el nombre de otro dirigente del círculo más cercano al Gobernador: Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de la agrupación La Patria es el Otro.

En el oeste, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó “Reconquista”, un sello propio para proyectar su figura más allá de su distrito. Con base territorial y una construcción que busca ampliar su alcance incluso fuera de la Provincia –abrió un espacio en CABA- la referente del Movimiento Evita intenta combinar identidad militante con vocación de gestión.

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Por el sur del conurbano, Federico Otermín, jefe comunal de Lomas de Zamora, intensificó sus salidas al interior y empezó a tender puentes con sectores productivos, incluidos actores del agro. Con pasado en la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y buen vínculo con todas las terminales del peronismo busca construir volumen propio.

Dentro de ese esquema también se mueve un grupo de intendentes jóvenes que comenzó a articularse por fuera de los polos más duros de la interna. Allí aparecen, entre otros, Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar), con la idea de proyectar una renovación dirigencial con anclaje territorial. El último de los tres, combina un perfil bajo con una estrategia de crecimiento gradual, apoyado en la gestión y en el reconocimiento que le dan sus pares.

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La lista de aspirantes suma nombres con matices propios. Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) es uno de los pocos que ya explicitó su intención de competir por la gobernación, apoyado en su conocimiento del territorio y su rol dentro del PJ bonaerense.

A la vez, Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes en uso de licencia) es la carta natural de La Cámpora. Con recorridas que la llevaron tanto al conurbano como al interior productivo, busca ampliar su base de sustentación política y posicionarse como representante del núcleo duro en cualquier mesa de negociación.

Juan Andreotti Juan Andreotti, intendente de San Fernando, ayudando a alumnos durante el inicio del ciclo lectivo 2020. Municipalidad de San Fernando

Otro de los nombres que aparece es el del jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, impulsado por el Frente Renovador, donde destacan su perfil de gestión y su capacidad para interpelar a sectores que el peronismo tradicional hoy no alcanza.

A ese mapa se suma Emilio Monzó, con aspiraciones de larga data sobre la Gobernación. De origen peronista, con paso posterior por el PRO, hoy trabaja junto al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto en el armado de una alternativa de centro, con base en el interior bonaerense y la intención de construir una opción competitiva frente al gobierno de Javier Milei.

La oposición también mueve fichas

En la oposición, el escenario empieza a ordenarse con una doble lógica: por un lado, el armado libertario busca consolidar candidatos propios y, por otro, el PRO debate entre acompañar o plantar figuras propias.

Sebastian Pareja y Javier Milei.jpg La Libertad Avanza

En La Libertad Avanza, el diputado nacional y titular del partido en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, se posiciona como uno de los articuladores centrales del espacio y no oculta la intención de que el sello tenga un candidato propio en 2027. Con respaldo de la conducción nacional, trabaja en el armado político en la provincia con la premisa de evitar internas que debiliten la marca.

También asoma el nombre de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia y actual senador provincial, que supo dar el salto temprano desde el PRO hacia el espacio libertario y busca ganar volumen dentro del nuevo esquema, tras quedar relegado en el armado nacional.

En los últimos días, además, comenzó a mencionarse el nombre del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tras su salida del Gobierno empezó a mostrarse más activo en la escena política y ya aparece en el radar de dirigentes del espacio.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece mejor posicionado es el del ministro del Interior, Diego Santilli, que apuesta a capitalizar su nivel de conocimiento y su desempeño electoral en octubre. En distintos sectores lo ven como una figura con volumen para encabezar una propuesta competitiva, en sintonía con la Casa Rosada.

santilli

Sin embargo, dentro del PRO no todos cierran filas detrás de esa opción. Algunos sectores plantean la necesidad de promover una renovación dirigencial y no descartan impulsar a figuras más jóvenes como la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca; o el jefe comunal de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren.

En esa danza de nombres, además, el de Guillermo Montenegro, exjefe comunal de General Pueyrredón y senador provincial, nunca deja de sonar como una alternativa con peso propio y experiencia de gestión.

En ese escenario de fragmentación también empiezan a emerger expresiones que buscan correrse de la polarización. Allí se inscribe el diputado provincial Manuel Passaglia, que tras tomar distancia de la estructura del PRO lanzó su propio espacio, “Hechos”, con anclaje en la gestión y en la identidad bonaerense. Con base en el interior, apunta a reunir a intendentes y dirigentes que exploren una alternativa por fuera de los polos que hoy representan el peronismo y La Libertad Avanza.