Aunque todavía falta para la elección a gobernador, en el peronismo bonaerense nadie disimula que la carrera por la sucesión de Axel Kicillof ya se largó: reuniones políticas, recorridas por el interior, fotos, actos partidarios y actividades sectoriales forman parte del menú de una tropa de dirigentes que empezó a moverse en clave provincial mucho antes de que arranque formalmente la campaña de 2027.
En modo 2027: los intendentes del PJ aceleran la carrera por la sucesión de Axel Kicillof
Quiénes son los jefes comunales que ya comenzaron a mover fichas. Mientras crecen las recorridas, los actos y las señales de posicionamiento, en el oficialismo provincial gana fuerza la discusión sobre cómo ordenar la sucesión del gobernador y si debe haber PASO o no.
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El dato que sobresale en el PJ es que, pese a la interna que atraviesa al oficialismo bonaerense, por ahora se mantiene un acuerdo tácito de no agresión entre los distintos aspirantes. Nadie quiere romper antes de tiempo un equilibrio delicado en un escenario donde todavía no están claras ni las reglas electorales ni el mecanismo para definir candidaturas.
En ese tablero aparecen varios nombres que ya comenzaron a levantar el perfil como los intendentes de La Plata, Julio Alak; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Pilar, Federico Achával; Moreno, Mariel Fernández; San Fernando, Juan Andreotti; de Merlo, Gustavo Menéndez; y Quilmes -en uso de licencia por haber asumido la banca como diputada- Mayra Mendoza.
A ellos se suman otros dirigentes que también empiezan a sonar en las conversaciones internas, como los ministros de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque y de Gobierno, Carlos Bianco; así como el senador provincial y exministro de Seguridad Sergio Berni.
Los jefes comunales que calientan motores
Uno de los más activos es Julio Alak, quien aceleró su agenda política. En las últimas semanas intensificó sus recorridas por el territorio, con la idea de construir un peronismo “amplio” y con volumen político, con diálogo con sectores de todos los espacios que componen el justicialismo. En ese marco, sumó fotos con intendentes enemistados con La Cámpora como Fernando Gray (Esteban Echeverría) así como con los ultrak Pablo Zurro (Pehuajó) y Julián Álvarez (Lanús).
También, reunió a dirigentes de la vieja guardia duhaldista, y mantuvo un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio. El jueves que viene, junto a Kicillof, lanzará un curso de formación política del PJ bonaerense en La Plata titulado "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”.
Jorge Ferraresi, en tanto, también intensificó sus movimientos políticos y empezó a mostrarse con dirigentes y sectores del conurbano. Con experiencia en la gestión local y nacional, el alcalde admitió en una entrevista reciente sus intenciones: “Hay compañeros que tenemos ganas de construir”, dijo.
Por fuera del esquema más cercano a Kicillof, Federico Otermín, con pasado en la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y buen vínculo con todas las terminales del peronismo, busca construir volumen político propio con un perfil moderado y territorial. En los últimos meses intensificó las recorridas por el interior bonaerense y se mostró tanto en el encuentro de Peronismo Federal como en el picado de fútbol organizado por Sergio Massa. En su entorno destacan además la sintonía con intendentes jóvenes como Nicolás Mantegazza y Gastón Granados.
Federico Achával, por su parte, combina un perfil bajo con una estrategia de crecimiento gradual apoyada en la gestión y en el reconocimiento que le otorgan sus pares dentro del peronismo. El intendente de Pilar también apuesta a consolidar una construcción territorial propia y viene participando de actividades políticas junto a distintos sectores del oficialismo bonaerense, en un esquema que prioriza la articulación y los acuerdos internos.
La que también endureció su perfil fue Mayra Mendoza. En el último tiempo, se convirtió en una de las voces más combativas contra el gobierno de Javier Milei y protagonizó varios cruces públicos con funcionarios nacionales por el ajuste económico, las tasas municipales y la situación social. Es la carta natural de La Cámpora para el cargo. De hecho, recuerda en cada aparición pública su alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner.
A la vez, Mariel Fernández -dirigente del Movimiento Evita, con fuerte anclaje territorial- se muestra como una de las dirigentes con mayor capacidad de diálogo interno y capacidad de gestión. En pocas semanas acumuló reuniones con dirigentes de perfiles muy distintos, desde Pichetto hasta Juan Grabois y Hugo Moyano. “Yo también puedo ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No todo tiene que ser una confrontación: otros intendentes tienen la iniciativa de recorrer la provincia con la idea de poder gobernarla”, explicó hace poco.
La lista de aspirantes suma nombres con matices propios. Uno de ellos es el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, impulsado por el Frente Renovador, donde destacan su perfil de gestión y su capacidad para interpelar a sectores que el peronismo tradicional hoy no alcanza. También aparece Gustavo Menéndez, uno de los pocos dirigentes que explicitó su intención de competir por la gobernación, apoyado en su conocimiento del territorio y en el rol que ocupa dentro del PJ bonaerense.
El debate en torno a los instrumentos
Detrás de todos esos movimientos aparece una discusión que empieza a tomar fuerza dentro del PJ bonaerense: cómo resolver la candidatura a gobernador en 2027. Sin reelección para Kicillof y con cada vez menos expectativas de modificar la ley que limita los mandatos de los intendentes, en distintos sectores del oficialismo comenzó a crecer la idea de ordenar la interna a través de una primaria bonaerense.
La posibilidad de una PASO provincial aparece como una alternativa para canalizar las aspiraciones de una lista de postulantes que no deja de crecer. Cerca del gobierno bonaerense incluso recuerdan que la provincia tiene legislación propia y que podría avanzar con ese esquema aun cuando las primarias nacionales sigan envueltas en incertidumbre.
En el peronismo admiten que la discusión ya no pasa tanto por los nombres sino por el método. Y mientras no haya definiciones, los aspirantes seguirán acumulando kilómetros, fotos y volumen político. Porque en el PJ bonaerense la carrera por el sillón de Kicillof ya empezó hace rato.