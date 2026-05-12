En modo 2027: los intendentes del PJ aceleran la carrera por la sucesión de Axel Kicillof

Quiénes son los jefes comunales que ya comenzaron a mover fichas. Mientras crecen las recorridas, los actos y las señales de posicionamiento, en el oficialismo provincial gana fuerza la discusión sobre cómo ordenar la sucesión del gobernador y si debe haber PASO o no.

Axel Kicillof, junto a intendentes, en la puerta de la FAM. Algunos de ellos ya se anotaron en la carrera por la gobernación.

Aunque todavía falta para la elección a gobernador, en el peronismo bonaerense nadie disimula que la carrera por la sucesión de Axel Kicillof ya se largó : reuniones políticas, recorridas por el interior, fotos, actos partidarios y actividades sectoriales forman parte del menú de una tropa de dirigentes que empezó a moverse en clave provincial mucho antes de que arranque formalmente la campaña de 2027.

El dato que sobresale en el PJ es que, pese a la interna que atraviesa al oficialismo bonaerense, por ahora se mantiene un acuerdo tácito de no agresión entre los distintos aspirantes. Nadie quiere romper antes de tiempo un equilibrio delicado en un escenario donde todavía no están claras ni las reglas electorales ni el mecanismo para definir candidaturas.

En ese tablero aparecen varios nombres que ya comenzaron a levantar el perfil como los intendentes de La Plata, Julio Alak ; Avellaneda, Jorge Ferraresi ; Lomas de Zamora, Federico Otermín ; Pilar, Federico Achával ; Moreno, Mariel Fernández ; San Fernando, Juan Andreotti ; de Merlo, Gustavo Menéndez ; y Quilmes -en uso de licencia por haber asumido la banca como diputada- Mayra Mendoza .

A ellos se suman otros dirigentes que también empiezan a sonar en las conversaciones internas, como los ministros de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis ; de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque y de Gobierno, Carlos Bianco ; así como el senador provincial y exministro de Seguridad Sergio Berni .

Los jefes comunales que calientan motores

Uno de los más activos es Julio Alak, quien aceleró su agenda política. En las últimas semanas intensificó sus recorridas por el territorio, con la idea de construir un peronismo “amplio” y con volumen político, con diálogo con sectores de todos los espacios que componen el justicialismo. En ese marco, sumó fotos con intendentes enemistados con La Cámpora como Fernando Gray (Esteban Echeverría) así como con los ultrak Pablo Zurro (Pehuajó) y Julián Álvarez (Lanús).

También, reunió a dirigentes de la vieja guardia duhaldista, y mantuvo un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio. El jueves que viene, junto a Kicillof, lanzará un curso de formación política del PJ bonaerense en La Plata titulado "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”.

Alak Kicillof El platense Julio Alak es uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof y buscará pelear la gobernación bonaerense.

Jorge Ferraresi, en tanto, también intensificó sus movimientos políticos y empezó a mostrarse con dirigentes y sectores del conurbano. Con experiencia en la gestión local y nacional, el alcalde admitió en una entrevista reciente sus intenciones: “Hay compañeros que tenemos ganas de construir”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/2052490762420408675?s=20&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el compañero Patricio Mussi para conversar sobre la situación nacional y también acerca de los modelos de gestión local y provincial.



Tanto Patricio como su padre, el recordado y querido Juan José, dejaron una marca en Berazategui y siempre es un gusto… pic.twitter.com/i6TtCw8rog — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 7, 2026

Por fuera del esquema más cercano a Kicillof, Federico Otermín, con pasado en la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y buen vínculo con todas las terminales del peronismo, busca construir volumen político propio con un perfil moderado y territorial. En los últimos meses intensificó las recorridas por el interior bonaerense y se mostró tanto en el encuentro de Peronismo Federal como en el picado de fútbol organizado por Sergio Massa. En su entorno destacan además la sintonía con intendentes jóvenes como Nicolás Mantegazza y Gastón Granados.

Otermín Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, mantiene diálogo con todas las tribus peronistas.

Federico Achával, por su parte, combina un perfil bajo con una estrategia de crecimiento gradual apoyada en la gestión y en el reconocimiento que le otorgan sus pares dentro del peronismo. El intendente de Pilar también apuesta a consolidar una construcción territorial propia y viene participando de actividades políticas junto a distintos sectores del oficialismo bonaerense, en un esquema que prioriza la articulación y los acuerdos internos.

Federico Achával.jpeg El intendente de Pilar, Federico Achával, es otro de los que podrían dar la batalla por suceder a Axel Kicillof.

La que también endureció su perfil fue Mayra Mendoza. En el último tiempo, se convirtió en una de las voces más combativas contra el gobierno de Javier Milei y protagonizó varios cruces públicos con funcionarios nacionales por el ajuste económico, las tasas municipales y la situación social. Es la carta natural de La Cámpora para el cargo. De hecho, recuerda en cada aparición pública su alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/2045686538730700918?s=20&partner=&hide_thread=false Jugar, compartir, ESTAR desde el corazón.



Hace 10 años este lugar abrió sus puertas para dar la merienda a los niños del barrio producto de la necesidad que generaron las políticas de Macri. Lamentablemente, nunca pudo volver a cerrar sus puertas.



Hoy con Milei estamos… pic.twitter.com/AU1MiCGs8u — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) April 19, 2026

A la vez, Mariel Fernández -dirigente del Movimiento Evita, con fuerte anclaje territorial- se muestra como una de las dirigentes con mayor capacidad de diálogo interno y capacidad de gestión. En pocas semanas acumuló reuniones con dirigentes de perfiles muy distintos, desde Pichetto hasta Juan Grabois y Hugo Moyano. “Yo también puedo ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No todo tiene que ser una confrontación: otros intendentes tienen la iniciativa de recorrer la provincia con la idea de poder gobernarla”, explicó hace poco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfmoreno1/status/2052939410761568671?s=20&partner=&hide_thread=false En el aniversario del nacimiento de Evita, celebramos su vida con una tertulia peronista en la sede del Partido Justicialista Nacional.



Junto a compañeras y compañeros disfrutamos de las obras del pintor Sergio Tosoratti, presentaciones artísticas de baile y música.



Nos… pic.twitter.com/ex2vHZvYpe — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) May 9, 2026

La lista de aspirantes suma nombres con matices propios. Uno de ellos es el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, impulsado por el Frente Renovador, donde destacan su perfil de gestión y su capacidad para interpelar a sectores que el peronismo tradicional hoy no alcanza. También aparece Gustavo Menéndez, uno de los pocos dirigentes que explicitó su intención de competir por la gobernación, apoyado en su conocimiento del territorio y en el rol que ocupa dentro del PJ bonaerense.

El debate en torno a los instrumentos

Detrás de todos esos movimientos aparece una discusión que empieza a tomar fuerza dentro del PJ bonaerense: cómo resolver la candidatura a gobernador en 2027. Sin reelección para Kicillof y con cada vez menos expectativas de modificar la ley que limita los mandatos de los intendentes, en distintos sectores del oficialismo comenzó a crecer la idea de ordenar la interna a través de una primaria bonaerense.

Elecciones 2025 votación voto urna escrutinio En el PJ se debate cómo dirimir las candidaturas para la sucesión del gobernador. Mariano Fuchila

La posibilidad de una PASO provincial aparece como una alternativa para canalizar las aspiraciones de una lista de postulantes que no deja de crecer. Cerca del gobierno bonaerense incluso recuerdan que la provincia tiene legislación propia y que podría avanzar con ese esquema aun cuando las primarias nacionales sigan envueltas en incertidumbre.

En el peronismo admiten que la discusión ya no pasa tanto por los nombres sino por el método. Y mientras no haya definiciones, los aspirantes seguirán acumulando kilómetros, fotos y volumen político. Porque en el PJ bonaerense la carrera por el sillón de Kicillof ya empezó hace rato.