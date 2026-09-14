La provincia de Buenos Aires denunció que deuda de Nación ya asciende a $19,1 billones

El ministro de Gobierno bonaerense presentó un informe oficial con el desglose de las deudas directas, las obras paralizadas y los recortes de recursos que atribuye a la gestión de Javier Milei, y sumó datos económicos sobre actividad, empleo y consumo. Además, el viaje que Axel Kicillof podría hacer a Nueva York, la situación de la seguridad y el uso de los aviones.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , Carlos Bianco , denunció en conferencia de prensa que la administración de Javier Milei le adeuda a la de Axel Kicillof , 19,1 billones de pesos . Expuso que, si a eso se suma la caída en los recursos de origen nacional y provincial, el monto totaliza los 28,4 billones .

Según un trabajo dado a conocer por el funcionario, el primer bloque corresponde a deudas directas de Nación con la Provincia, varias de ellas judicializadas, que suman 4,65 billones de pesos . Bianco precisó que las transferencias de ANSES a la caja provincial representan 2,8 billones , las compensaciones del Consenso Fiscal 2017 ascienden a 1,3 billones y el Fonid, destinado a salarios docentes, a 154 mil millones .

El informe agrega otros ítems dentro de este mismo bloque: 108 mil millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), 90 mil millones para garantizar la Ley de Salud Sexual Reproductiva y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 35 mil millones del Programa Redes, 21 mil millones para nutrición infantil, otros 21 mil millones del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense (Fipba) y 76 mil millones por el Convenio de Asistencia Financiera 2023. "En total son 4,7 billones de pesos que nos deben" , afirmó el funcionario.

El segundo bloque corresponde a saldos de obras públicas comprometidas por Nación en la Provincia, que totalizan 10,1 billones de pesos . Bianco mencionó 180 obras que estaban siendo ejecutadas directamente por Nación, por casi 6 billones de pesos ; 1,7 billones del programa Procrear, con 105 convenios para 6.578 viviendas proyectadas en 28 municipios; 527 mil millones en convenios entre Nación y la Provincia para 128 obras; 89 mil millones en convenios tripartitos entre Nación, Provincia y municipios para infraestructura escolar; 65 mil millones para infraestructura penitenciaria; 64 mil millones en convenios con universidades nacionales con sede en la PBA para 30 obras, y 58 mil millones en otras obras de infraestructura con programas nacionales.

El informe suma además, dentro de este bloque, 943 mil millones del programa Casa Propia + Reconstruir, con 9.725 viviendas proyectadas en 52 municipios, 409 mil millones en convenios entre Nación y municipios para 755 obras, y 242 mil millones de otras deudas.

El tercer bloque corresponde a la deuda estimada por la discontinuidad o los retrasos de programas nacionales, que asciende a 4,3 billones de pesos. Según el documento, incluye 2,58 billones del Fofofi; 1,18 billones del Fonid; 119 mil millones del programa Acompañar para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, 108 mil millones del Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros del interior del país, 93 mil millones en asistencia solicitada por emergencia climática y montos adicionales para la compra de alimentos a comedores, el programa Remedar, tratamientos de tuberculosis y medicamentos post trasplante a través de Cucaiba.

Bianco remarcó que la suma de los tres bloques da un total de 19,1 billones de pesos que Nación le debe a la Provincia. "Es más que un presupuesto anual de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo, y agregó que pese a ese cuadro la gestión bonaerense sostiene el pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, continúa con la ejecución de obras públicas y afronta sus propias deudas. El ministro, además, agregó una caída de 5,9 billones de pesos en los recursos de origen nacional (RON) y de 3,4 billones en los recursos de origen provincial (ROP), lo que eleva a 28,4 billones de pesos el desfinanciamiento total que la gestión de Kicillof atribuye al Gobierno de Milei.

Las críticas al modelo económico

En la segunda parte de la conferencia, Bianco presentó un informe económico y señaló que la actividad económica cayó 1,1% en julio y que los sectores más afectados son "los que más empleo generan": la industria retrocedió 5% en julio y acumula una caída cercana al 10% desde el inicio de la gestión de Milei, mientras que la construcción cayó casi 5% en julio y un cuarto desde 2023. Añadió que la actividad textil se derrumbó 24% en el primer semestre respecto de 2025, con 27 mil empleos menos desde 2023, y que la inversión interanual cayó 8% en julio.

Sobre el mercado laboral, el ministro afirmó que desde la asunción de Milei se perdieron casi 600 mil empleos registrados, con una caída de 15 mil puestos en junio, la cuarta baja mensual consecutiva. Indicó que la única categoría en crecimiento es el monotributo y que el 70% de los jóvenes está en situación de inactividad, desempleo o informalidad, proporción que sube al 34% en los sectores de menores ingresos.

En materia tarifaria, Bianco sostuvo que los servicios aumentaron 867% desde el inicio de la gestión libertaria, frente a una inflación acumulada del 329% en el mismo período. Citó además datos sobre endeudamiento de los hogares: el 76% de las familias que se endeudaron lo hizo para comprar alimentos, el 86% de los hogares con dificultades financieras no logra cubrir sus gastos y el 77% debió tomar nueva deuda para afrontar deuda previa. Según su exposición, el salario perdió un 40% de su valor desde la llegada de Milei, mientras que el salario mínimo solo se actualizó "un cuarto de lo necesario" para no caer en la pobreza.

El ministro también describió una retracción del consumo: las ventas en supermercados cayeron 9% en el primer semestre, el consumo masivo bajó 4% interanual, las ventas minoristas retrocedieron 4% entre julio y agosto y la venta de combustible cayó 6% en julio, además de un descenso del 1,1% en el índice de confianza del consumidor durante julio. Bianco cerró su exposición con una crítica política, al sostener que el Gobierno nacional busca "distraer" a la opinión pública con la causa Malvinas para tapar la situación económica del país.

La seguridad, el posible viaje a Estados Unidos y el peronismo

Por otro lado, el ministro se refirió también a los pedidos de interpelación que recibió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por parte de la oposición. "Nos ocupan y preocupan las cuestiones de la seguridad", planteó Bianco, y sostuvo que Alonso "estuvo contando muchas veces lo que se hace" desde la cartera.

Según el funcionario, los datos de delito muestran una reducción y los indicadores de seguridad mejoraron en la Provincia, que representa el 40% del país, algo que a su entender explica la mejora en las estadísticas nacionales. Agregó que la tasa de homicidios "viene bajando" y que desde la gestión bonaerense trabajan en un plan con incorporación de tecnología para patrulleros con el objetivo de seguir reduciendo esos índices. De todos modos, reconoció que el delito persiste y que se trata de "un desafío" que la gestión sostiene, al tiempo que cuestionó que el problema se resuelva "con una declaración de un político de la oposición" y recordó que Nación les cortó un fondo destinado a la compra de patrulleros. "Tenemos una preocupación y nos ocupamos con resultados concretos", remarcó, aunque aclaró que "el tema no está resuelto".

@NYCMayor

Por otra parte, Bianco confirmó que existe una invitación para que el gobernador Axel Kicillof participe de una actividad en Estados Unidos, y que desde la gestión provincial "la están evaluando" para definir si finalmente asiste. Se trata de una invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para participar junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de un coloquio económico organizado junto a la Global Progress Foundation bajo el título "Construyendo una economía para la mayoría" que se realizará el 23 Gracie Mansion.

Luego, el funcionario respondió a la polémica generada en torno al avión de la flota oficial bonaerense, luego de que se conociera que la gestión de Kicillof dispuso una serie de trabajos de actualización sobre la aeronave, un Cessna Citation 550, por un valor cercano a los 3 millones de dólares, y de que el diputado provincial Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, criticara esa decisión a través de un posteo en redes sociales en el que recuperó un video de Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso de aviones oficiales.

Bianco explicó que "hace tiempo" vienen poniendo en valor toda la flota de la Provincia y recordó que, al asumir, "no había un solo avión o helicóptero en vuelo". Según su versión, la exgobernadora María Eugenia Vidal "volaba bastante en helicóptero" pero optaba por alquilar en lugar de reparar las unidades propias. El funcionario sostuvo que los aviones y helicópteros de la flota provincial "son para actividades de gestión" y que hasta el momento ya se habían arreglado dos, uno sanitario y otro para traslados, mientras que la aeronave en discusión "era lo último que faltaba arreglar".

"No es novedad. Es arreglar un avión que estaba tirado en un hangar", planteó, y remarcó que "no es para campaña", sino "para movilidad en una provincia enorme". Bianco comparó la situación con la de otras jurisdicciones al señalar que se trata de aviones "iguales a los que tienen todas las provincias y también el presidente", y concluyó que "Vidal los relegaba y tiraba la plata" y que la gestión actual "los pondrá en valor".

Finalmente, el ministro bonaerense fue consultado sobre el despliegue de distintos sectores del peronismo, como el Frente Renovador o La Cámpora, que vienen realizando actividades propias en distintos puntos del país. "Está bien y es lo que corresponde", opinó Bianco, y explicó que "cada sector debe ir construyendo su camino" dentro del espacio. Señaló que recién el año próximo, con la definición de candidaturas, se verá cómo se ordena el armado, y recordó que en el encuentro realizado en el Hotel Emperador se acordó sostener vigente el mecanismo de las PASO para dirimir las disputas internas. "Para nosotros cuanto más movimiento tenga el peronismo, mejores serán los resultados el año que viene", cerró.