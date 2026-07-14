Axel Kicillof definirá primero su candidato a gobernador y luego negociará una PASO

En el kicillofismo trazan la hoja de ruta: primero ordenarán entre ellos quién será el candidato del espacio -"el que más mida"- y recién después irán a una interna con los demás sectores del PJ bonaerense. Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza, los nombres que maneja el MDF; los intendentes del Grupo AFA y La Cámpora, las otras piezas del tablero.

La carrera por la sucesión de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense entró en una nueva etapa. Según pudo reconstruir Ámbito a partir de una fuente del propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) definió un método en dos tiempos para llegar ordenado a 2027: primero resolverá puertas adentro quién será su candidato único y luego, con ese nombre ya consolidado, irá a una PASO -o a una negociación directa- con los demás sectores del peronismo bonaerense.

"Los candidatos potentes del espacio al día de hoy son Julio Alak , que tiene experiencia, mucha gestión y buena llegada a todos los sectores; Gabriel Katopodis , que viene trabajando hace rato por eso; Jorge Ferraresi , que tiene una gran gestión; y Fernando Espinoza , que gobierna el distrito más grande del país. Dentro del MDF habrá acuerdo interno, se verá. Será uno de los cuatro y luego iremos a una PASO con los demás sectores", señaló a este medio una fuente del axelismo.

El esquema que describe la fuente consultada coincide con lo que distintos dirigentes del espacio vienen delineando en los últimos meses. Katopodis, ministro de Infraestructura provincial, es quien acumula más tiempo de construcción territorial y suma como activo el triunfo al frente de la lista de senadores provinciales por la Primera Sección en las legislativas de 2025. Cuenta con el apoyo de varios intendentes tanto del interior como del Gran Buenos Aires. Alak, intendente de La Plata, capitaliza su despliegue por distintos sectores del peronismo tradicional y su trayectoria en cargos municipales, provinciales y nacionales. A la vez, cuenta con el activo de tener buena llegada a las distintas terminales del Justicialismo.

En tanto Ferraresi, que dejó la intendencia de Avellaneda en manos de su esposa Magdalena Sierra para recorrer la provincia de lleno, exhibe el respaldo de dirigentes como Andrés Larroque y una gestión de cuatro mandatos consecutivos. Espinoza, al frente de La Matanza -el distrito más poblado del país-, completa el póker de nombres "potentes" que baraja hoy el kicillofismo.

Carlos Bianco , ministro de Gobierno bonaerense, también asoma en el radar del espacio, aunque con menor centralidad que el cuarteto mencionado por la fuente consultada.

El grupo de intendentes, la otra pata de la negociación

En el escenario que manejan en el entorno de Kicillof, la definición interna del MDF no cierra la discusión: después llegará la negociación con el armado de intendentes jóvenes que integran Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). En el axelismo consideran que, en ese cruce, la carta del sector de los intendentes podría ser Achával u Otermín, los dos nombres que hoy circulan con más fuerza dentro de ese espacio para disputar una eventual PASO.

La Cámpora, el otro jugador de la sucesión

El tercer vértice del tablero es el kirchnerismo. Según pudo saber Ámbito, en el MDF creen que La Cámpora impulsará para la Gobernación a Máximo Kirchner, a Mayra Mendoza -intendenta de Quilmes con licencia- o al senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro, nombres que podrían funcionar como cartas de negociación del sector cristinista en la puja por la sucesión bonaerense.

El dato no es menor: la relación entre el kicillofismo y La Cámpora atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Máximo Kirchner viene de recorrer distritos bonaerenses reclamando que Cristina Kirchner sea la candidata del espacio en 2027, mientras que De Pedro, Mendoza, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta y Teresa García salieron en las últimas semanas a instalar en simultáneo la idea de que hay "apellidos peligrosos" que estarían proscriptos, en un mensaje leído como una embestida directa contra el liderazgo nacional que intenta construir el gobernador bonaerense.

Los nombres que también suenan, por fuera del MDF y el Grupo AFA

El tablero bonaerense no se agota en el kicillofismo, los intendentes jóvenes y La Cámpora. Otros jefes comunales peronistas vienen sumando gestos y recorridas propias con la mira puesta en la Gobernación, aunque hoy con menor centralidad que el resto de los sectores. Juan Andreotti, intendente de San Fernando, es la apuesta que promueve Sergio Massa desde el Frente Renovador para tener representación propia en la pelea, aunque hasta ahora mostró perfil bajo y priorizó la gestión de su distrito antes que la exposición provincial.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, lanzó su propio sello ("Reconquista") para proyectarse más allá de su municipio y combina identidad militante con cercanía a Cristina Kirchner. En simultáneo, Fernando Gray, mandamás de Esteban Echeverría, también aspira a entrar en la discusión desde una posición más autónoma -en la última elección compitió por fuera del PJ con el sello Somos Buenos Aires- y mantuvo diferencias públicas con el sector de Máximo Kirchner. Y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, es uno de los pocos que ya explicitó abiertamente su intención de competir, apoyado en su peso territorial y su rol dentro del PJ bonaerense.

Los cuatro buscan ganar volumen propio para llegar con más poder de negociación al armado final de la fórmula.

Las PASO, la herramienta que defiende Kicillof

De fondo, la discusión por el método. Mientras en Nación avanza el proyecto para eliminar las PASO, en la Gobernación bonaerense sostienen que esa herramienta sigue siendo la vía más ordenada para resolver la interna si no hay acuerdo electoral. El propio ministro de Gobierno provincial, Bianco, planteó ayer que el peronismo deberá poner un candidato que exprese los intereses del campo popular y que esa definición se dará, el año próximo, "con el método posible que hoy en día son las PASO".

Si el Congreso avanza con la eliminación definitiva de las primarias, el esquema que hoy imagina el MDF -postulante propio primero, PASO amplia después- podría quedar sin la herramienta legal que lo sostiene, y obligar al peronismo bonaerense a resolver la sucesión por acuerdo o con listas separadas.

Con Kicillof enfocado en su propia proyección nacional y sin margen para la reelección provincial, la definición del sucesor bonaerense se perfila como una de las batallas internas más importantes que deberá atravesar el peronismo de cara a 2027.