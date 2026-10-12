Martín Menem respaldó a Caputo, apuntó contra la oposición por el DNU 70 y pidió eliminar las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados descartó cambios en el equipo económico, cuestionó la estrategia de la oposición y anticipó que el oficialismo buscará avanzar con la eliminación definitiva de las PASO.

Martín Menem habló sobre el pedido de la oposición para eliminar el DNU 70.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el intento de la oposición de rechazar el DNU 70/23. Además, confirmó que Javier Milei buscará la reelección presidencial en 2027 y adelantó que La Libertad Avanza trabaja para consolidar su presencia electoral en todo el país.

Durante una entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa, por LN+, el titular de la Cámara baja abordó los principales desafíos políticos y económicos del oficialismo, desde la situación de la actividad y el empleo hasta las negociaciones con los gobernadores y la agenda legislativa.

Uno de los primeros temas fue la continuidad del ministro de Economía. Frente a las versiones sobre una eventual salida de Caputo, Menem descartó modificaciones en el gabinete económico y sostuvo que los rumores reaparecen cada vez que el Gobierno consigue avances en materia económica. En ese sentido, atribuyó las especulaciones a intentos de desgaste político y destacó la gestión del ministro, cuya permanencia, aseguró, no está en discusión.

"Cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina, cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro", remarcó ante LN+.

En ese sentido, denunció la existencia de maniobras políticas contra la Casa Rosada: "Siempre el mismo modus operandi. Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno".

En relación con la situación económica, Menem reconoció las dificultades que atraviesan algunos sectores, aunque consideró que deben analizarse en un contexto internacional adverso, atravesado por las tensiones energéticas y el aumento del precio del petróleo.

Según planteó, las políticas implementadas por la administración libertaria permitieron sostener la economía frente a ese escenario externo.

También rechazó las críticas sobre una supuesta destrucción del empleo y aseguró que se están generando nuevos puestos de trabajo. Respecto del cierre de empresas, señaló que una parte importante de los casos difundidos corresponde a firmas de pequeña escala.

"Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa a esto y obviamente cuesta. ¿En qué momento de la campaña el Presidente dijo que esto iba a ser un camino color de rosa? Habló de reformas de primera, segunda y tercera generación", señaló.

Menem reconoció las dificultades que atraviesan algunos sectores económicos

DNU 70: críticas a la oposición y advertencias sobre su rechazo

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la ofensiva opositora para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.

"Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo. ¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más", advirtió el legislador riojano.

En esa misma línea, Menem enfatizó durante una entrevista televisiva: "Esta gente, con tal de hacer daño, son capaces de intentar llevarse puesto todo. Vuelve la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, voltean el programa de Cielos Abiertos. Vuelve todo para atrás, es un retroceso.

Menem cuestionó la convocatoria a una sesión para tratar el decreto y consideró que la discusión perdió relevancia a partir de las recientes decisiones judiciales vinculadas con la Ley de Tierras. Asimismo, acusó a los bloques opositores de intentar instalar un escenario de incertidumbre política y económica mediante el cuestionamiento de una de las principales reformas del oficialismo.

El titular de Diputados advirtió que, a su entender, el rechazo del DNU podría provocar el restablecimiento de normas derogadas, como la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento.

También alertó sobre las posibles consecuencias para otras medidas vinculadas con la apertura económica y la conectividad, que forman parte del programa de reformas de la administración Milei.

Reforma electoral: el Gobierno insistirá con la eliminación de las PASO

En materia electoral, Menem ratificó la intención del oficialismo de avanzar con la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El legislador argumentó que el sistema representa un gasto para el Estado y sostuvo que los partidos políticos deberían financiar y organizar sus propios mecanismos de selección de candidatos, sin trasladar ese costo al conjunto de los contribuyentes. En paralelo, confirmó que La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos gobernadores para construir acuerdos legislativos y explorar eventuales alianzas electorales.