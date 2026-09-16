Lena Dunham da la bienvenida a su primer hijo mediante gestación subrogada + Agregar ámbito en









La guionista y escritora estadounidense recibió a su bebé junto al músico británico Luis Felber y compartió en Vogue detalles de su experiencia, desde el vínculo con la mujer que llevó adelante el embarazo hasta las distintas etapas del proceso.

Lena Dunham, escritora ﻿y guionista estadounidense, se convirtió en madre por primera vez mediante gestación subrogada.

Lena Dunham se convirtió en madre por primera vez junto al músico británico Luis Felber. La guionista y escritora estadounidense anunció la llegada de su hijo a través de un artículo publicado en Vogue, en el que contó cómo atravesó el proceso de gestación subrogada y habló sobre el vínculo que construyó con la mujer que llevó adelante el embarazo.

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La creadora de Girls decidió compartir algunos detalles de una experiencia que, según relató, estuvo marcada por distintas emociones. En su texto, recordó especialmente el momento en que conoció a la mujer que sería la madre subrogada y explicó qué sintió durante los meses previos a la transferencia del embrión. "Presente y directa, con una melena de rizos impresionantemente obedientes y la figura fuerte y musculosa de alguien que realmente sabe hacer yoga, la madre subrogada había despertado algo en mí en cuanto nos presentaron", escribió Dunham.

La escritora también reconoció que había imaginado que durante el proceso podría sentir celos hacia la persona que gestaría a su hijo. Sin embargo, aseguró que esa reacción nunca apareció mientras ambas mujeres se conocían y aumentaba la confianza entre ellas. "En los meses previos a la transferencia embrionaria, mientras conocía a nuestra madre subrogada y ganaba confianza en ella, los sentimientos que creía que estarían presentes no aparecieron: celos, porque esta mujer podía hacer por un niño —por mi hijo— lo que yo no podía", expresó.

Lena Dunham y Luis Felber, casados desde septiembre de 2021. Lena Dunham contó su difícil camino hacia la maternidad El camino hacia la maternidad también estuvo atravesado por los problemas de salud que Dunham había enfrentado durante años. La escritora padecía endometriosis y, debido a los fuertes dolores provocados por esta enfermedad, sus médicos le practicaron una histerectomía. Tiempo después, contó públicamente que la intervención implicó un proceso de duelo para ella.

Durante una entrevista en abril, Dunham había hablado sobre su deseo de ser madre y sobre lo que significó para ella no poder llevar adelante un embarazo. "Algunas personas no sueñan con ser madres, pero yo sí, y era una parte fundamental de mi identidad el hecho de que algún día lo lograría de esa manera".

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