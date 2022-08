House of the Dragon: referencia al final de Game of Thrones

La serie se centra en el conflicto interno de la familia Targaryen cuando el rey Viserys I debe elegir entre su hija, Rhaenyra, y su hermano, Daemon como su heredero al Trono de Hierro.

La conexión de House of the Dragon con el final de Game of Thrones

Una de las profecías más relevantes dentro del universo creado por George R. R. Martin es la del "Príncipe que fue prometido" también conocida como la leyenda de Azor Ahai. En el primer capítulo de House of the Dragon, antes de nombrar a su hija Rhaenyra (Milly Alcock) heredera del Trono de Hierro, el rey Viserys I (Paddy Considine) le revela la profecía secreta que cada gobernante Targaryen ha transmitido a su heredero. Debajo del enorme cráneo de Balerion "el terror negro", el gran dragón que Aegon el Conquistador y el mismo rey alguna vez montaron, Viserys le cuenta a su hija sobre el sueño profético que tuvo su antepasado y que lo llevó a conquistar Westeros.

En este sueño, el Conquistador vio que el fin del mundo de los hombres comenzará con un terrible invierno que viene del Norte. La oscuridad absoluta cabalgará sobre esos vientos invernales para destruir el mundo de los vivos, y la única forma en que Westeros podrá sobrevivir es permanecer unido a un Targaryen sentado en el Trono de Hierro. Aegon llamó a este sueño "Canción de hielo y fuego". Las novelas de Martin en las que esta basado Game of Thrones llevan ese nombre, y quienes vieron la exitosa serie de HBO sabrán que el sueño de Aegon se hizo realidad, en la forma de la invasión de Westeros por parte del Rey de la Noche en la última temporada.

Para muchos fanáticos los dos más firmes candidatos a ser quienes representaran la profecía eran Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys (Emilia Clarke). A pesar de que ellos lucharon con el Rey de la Noche durante el transcurso de la serie, el hecho de que fuera Arya Stark (Masie Williams), que no era Targaryen, quien realmente lo mató y terminó con la Larga Noche hizo que todo el debate por la profecía se sintiera menospreciado. Pero después del capitulo de ayer, muchos espectadores notarón que Arya mató al Rey Nocturno con la misma daga de acero valyrio que Viserys le mostró a Rhaenyra en el estreno de House of the Dragon, así que tal vez la Canción de Hielo y Fuego realmente se trataba de la daga y no del príncipe.

George R.R. Martin ha dicho que el final de su saga literaria será diferente al presentado en Game of Thrones, una final que cabe resaltar no quedó exento de polémicas, entre otras cosas por lo mencionado anteriormente. Mientras tanto queda esperar y disfrutar de lo que por ahora es el auspicio regreso a Westeros con House of the Dragon.

¿Cuándo y donde ver el segundo capitulo de House of the Dragon?

El próximo capítulo de House of the Dragon será el domingo 28 de agosto y se podrá ver desde las 22hs por HBO y HBO Max.