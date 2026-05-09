El rincón de Entre Rios con nombre europeo que es perfecto para pasar tus vacaciones

Existe un destino junto al agua que sorprende por sus playas amplias, silencio absoluto y postales ideales para cortar la rutina.

Este destino es ideal para desconectarse de la rutina y entregarse a la naturaleza.

Entre los destinos menos conocidos de Argentina, existe un pequeño pueblo que tiene naturaleza, playas tranquilas y una historia muy particular . A pocos kilómetros de Concordia, este destino se convirtió en una alternativa de turismo para quienes buscan descansar del bullicio interminable de la ciudad.

Con calles calmas, un contacto directo con el río Uruguay y menos de 1.500 habitantes , esta localidad conserva gran parte de su pasado, ligado a la inmigración escocesa. Este rincón ofrece espacios para acampar, actividades náuticas y atracciones que mantienen viva la memoria de sus primeros pobladores.

Nueva Escocia se encuentra dentro del distrito Yeruá, en la provincia de Entre Ríos . El pueblo se despliega sobre la costa del río Uruguay y está ubicado a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Concordia. Desde la Ciudad de Buenos Aires hay una distancia de 412 kilómetros por ruta, un trayecto que demanda cerca de cinco horas en auto.

La localidad nació oficialmente en 1888 gracias a William Shand, un inmigrante escocés que llegó a la región para desarrollar actividades productivas . Tiempo después instaló una fábrica de cerámicas y donó tierras cercanas al río para impulsar el crecimiento de la comunidad.

El nombre del pueblo fue elegido por el propio fundador como homenaje a su tierra natal. Más allá del paso de los años, Nueva Escocia todavía mantiene su ambiente rural. La costa del río Uruguay es uno de los grandes atractivos de la zona, con playas amplias de arena clara que atraen visitantes durante buena parte del año.

Viaje voluntariado Con playas amplias y cultura escocesa, este destino es ideal para vacacionar. Freepik

Qué se puede hacer en Nueva Escocia

Las playas son el principal motivo por el que muchos turistas llegan hasta Nueva Escocia. La costa ofrece amplios sectores de arena limpia y aguas tranquilas, perfectas para pasar el día, descansar o compartir actividades al aire libre. Durante el verano es normal ver familias instaladas frente al río, grupos practicando deportes sobre la arena y visitantes que aprovechan la paz del lugar para desconectarse de la rutina.

Otra de las actividades más frecuentes de la zona es la navegación, ya que el pueblo cuenta con sectores preparados para bajar lanchas y embarcaciones pequeñas al río Uruguay. También se encuentran campings ubicados frente al agua, que ofrecen parrillas, espacios para motorhomes, estacionamiento y áreas para instalar carpas.

Dentro del recorrido histórico, hay una vieja chimenea de ladrillo que perteneció a la fábrica de cerámicas fundada por William Shand a fines del siglo XIX. Aunque hoy se encuentra dentro de una propiedad privada, todavía puede observarse desde el exterior. De todas formas, el lugar más buscado es la antigua pulpería inaugurada en 1898, que mantiene gran parte de su estructura original, con el viejo mostrador de madera y estanterías que llegan hasta el techo.

Nueva escocia Este pueblo cuenta con playas imponentes frente al río Uruguay. Gentileza - Turismo en Nueva Escocia

Cómo ir hasta Nueva Escocia

Para llegar desde Buenos Aires, hay que tomar primero la Ruta Nacional 9 hasta la zona de Zárate y seguir por la Ruta Nacional 12, para finalmente empalmar con la Ruta 14 rumbo al norte. Una vez cerca de Concordia aparecen distintos accesos rurales hacia Nueva Escocia.

Uno de los caminos más conocidos es el denominado "Acceso Puerto Yeruá", ubicado cerca de la intersección entre las rutas 14 y 16. También se puede ir por la zona de Pedernal, donde un desvío rural permite ingresar al pueblo desde el sur. Más allá del camino elegido, el trayecto final se disfruta por los paisajes rurales típicos del litoral entrerriano, con campos abiertos y una vegetación abundante.