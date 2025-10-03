ANSES confirmó cuáles serán las asignaciones que tendrán aumento en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los haberes actualizados para todas las Asignaciones Familiares. Asimismo, el organismo publicó el calendario de pagos completo para octubre, que comenzará el próximo miércoles 8 de octubre.
El organismo estableció un incremento del 1,9% para todas sus prestaciones, según lo estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Este mes, los titulares de todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 1,88%. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
ANSES: monto de las asignaciones en octubre 2025
A raíz del nuevo aumento, estos son los valores de los haberes para los titulares de las asignaciones, que varían según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF):
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $907.7936: $190.902
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
- IGF desde $1.331.368: $85.234
Asignación por Embarazo
- $117.252
Asignación por Prenatal
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Asignaciones de pago Único
- Nacimiento: $68.341
- Adopción: $408.616
- Matrimonio: $102.330
Asignación por Cónyuge
- $14.223
Jubilaciones y pensiones: cuánto aumentan en octubre
Por otro lado, las jubilaciones y pensiones también se verán afectadas por los nuevos aumentos. Por ello, estos serán los montos de las mismas en octubre:
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Jubilación Máxima: $2.195.498,72
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Sin embargo, aquellos titulares que cobren menos de $396.304,88 recibirán junto a los haberes el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
Estas son las fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
