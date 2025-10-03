ANSES confirmó cuáles serán las asignaciones que tendrán aumento en octubre 2025

El organismo estableció un incremento del 1,9% para todas sus prestaciones, según lo estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los haberes actualizados para todas las Asignaciones Familiares . Asimismo, el organismo publicó el calendario de pagos completo para octubre, que comenzará el próximo miércoles 8 de octubre.

Este mes, los titulares de todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 1,88% . Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

A raíz del nuevo aumento, estos son los valores de los haberes para los titulares de las asignaciones, que varían según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) :

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $907.7936: $190.902

IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050

IGF desde $1.331.368: $85.234

Asignación por Embarazo

$117.252

Asignación por Prenatal

IGF hasta $907.793: $58.631

IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548

IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920

IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignaciones de pago Único

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Asignación por Cónyuge

$14.223

Jubilaciones y pensiones: cuánto aumentan en octubre

Por otro lado, las jubilaciones y pensiones también se verán afectadas por los nuevos aumentos. Por ello, estos serán los montos de las mismas en octubre:

Jubilación Mínima: $326.304,88

Jubilación Máxima: $2.195.498,72

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96

Pensión No Contributiva: $228.381,85

Sin embargo, aquellos titulares que cobren menos de $396.304,88 recibirán junto a los haberes el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Estas son las fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo