ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en octubre 2025

El organismo previsional anunció el calendario de pagos de las asignaciones para el décimo mes del año.

ANSES informó las fechas de pago para la AUH en octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para octubre 2025 . Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán sus haberes según el último dígito de su DNI, con montos actualizados según el ajuste del 1,9% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Este aumento busca mantener el poder adquisitivo de las familias en un contexto inflacionario.

El programa AUH está dirigido a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos incluyen residencia en Argentina, inscripción de los hijos en el sistema educativo y controles de salud al día.

Los valores de la AUH para octubre 2025 son los siguientes:

Pagos extra que pueden recibir

Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:

Tarjeta Alimentar

Este beneficio ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son:

Familias con un hijo : $52.250 .

: . Familias con dos hijos : $81.936 .

: . Familias con tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche 1000 Días

Este refuerzo nutricional brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. El objetivo es mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida, etapa crítica para el desarrollo físico y cognitivo.

Libreta AUH 2025

La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES que corresponde al décimo mes del año en curso inicia el miércoles 8 de octubre:

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.