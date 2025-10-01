La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para octubre 2025. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán sus haberes según el último dígito de su DNI, con montos actualizados según el ajuste del 1,9% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Este aumento busca mantener el poder adquisitivo de las familias en un contexto inflacionario.
ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en octubre 2025
El organismo previsional anunció el calendario de pagos de las asignaciones para el décimo mes del año.
-
ANSES confirmó cuándo se cobran las jubilaciones en octubre 2025
-
Salario Mínimo Vital y Móvil de octubre 2025: así queda el valor por hora y jornada completa
El programa AUH está dirigido a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos incluyen residencia en Argentina, inscripción de los hijos en el sistema educativo y controles de salud al día.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
Los valores de la AUH para octubre 2025 son los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo estándar: $93.800,77 (se abona el 80% mensual, equivalente a $75.040,62; el 20% restante, $18.760,15, se libera con la presentación de la Libreta AUH).
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $402.831,11 (se paga el 80% mensual, $322.264,89; el 20% restante, $80.566,22, se cobra al presentar la Libreta AUH).
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.572,85.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.
Pagos extra que pueden recibir
Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:
Tarjeta Alimentar
Este beneficio ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
Complemento Leche 1000 Días
Este refuerzo nutricional brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. El objetivo es mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida, etapa crítica para el desarrollo físico y cognitivo.
Libreta AUH 2025
La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025
El calendario de pagos de ANSES que corresponde al décimo mes del año en curso inicia el miércoles 8 de octubre:
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 9/10
- DNI terminado en 1: 13/10
- DNI terminado en 2: 14/10
- DNI terminado en 3: 15/10
- DNI terminado en 4: 16/10
- DNI terminado en 5: 17/10
- DNI terminado en 6: 20/10
- DNI terminado en 7: 21/10
- DNI terminado en 8: 22/10
- DNI terminado en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9/10
- DNI terminados en 2 y 3: 13/10
- DNI terminados en 4 y 5: 14/10
- DNI terminados en 6 y 7: 15/10
- DNI terminados en 8 y 9: 16/10
La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Dejá tu comentario