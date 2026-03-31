ANSES oficializó el calendario de pagos de abril + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,9%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES activará su calendario de pagos el próximo viernes 10 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a abril 2026. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9%, en línea con el dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

ANSES billetes.webp Las prestaciones que abonará ANSES en abril Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. En esta línea, así quedan los montos finales para abril 2026: Jubilación mínima: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ( $304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ( $266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80 jubilados anses.jpg Depositphotos El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511. auh anses.webp El calendario completo de pagos de ANSES en abril Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril