Apagón en España: rescatan a 16 personas que quedaron atrapadas en un teleférico en la montaña

Horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, brindó una conferencia para dar detalles de la situación: “Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional que he convocado personalmente para dar respuesta a la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana”, explicó.

Embed

Sobre las causas, fue claro: “Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis”.

Finalmente, Pedro Sánchez recomendó: “Reducir al mínimo los desplazamientos”, “seguir únicamente información oficial” y “hacer un uso responsable del teléfono móvil, vamos a pasar unas horas críticas y necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencia 112 solo cuando sea realmente necesario”.