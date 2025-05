ARCA: cuáles son los medios de pago disponibles para abonar el monotributo en mayo 2025

Los monotributistas tienen tiempo para abonar su pago mensual hasta el próximo 20 de mayo. En caso de no hacerlo, se acumularán deudas con ARCA y se sumarán intereses. No obstante, en caso de superar los 10 meses sin pagar, la ex AFIP dará de baja al contribuyente, por lo que no podrá emitir facturas y continuar dentro del régimen.