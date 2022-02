Dice que creó el Bitcoin bajo un seudónimo y nadie le cree

Linus Torvalds.jpg

Linus Torvalds aprovechó ser el dios de Linux para modificar un código del kernel, un núcleo fundamental del sistema operativo libre que comanda todo el software, “revelando” así que es Satoshi Nakamoto.

A través de este cambio sustancial del kernel, compuesto de una sola línea, el ingenioso Torvalds añadió la frase 'Name: I am Satoshi'. Los seguidores del bitcoin, pese a ello, consideran que no es cierto.

Y si bien no hay confirmación de que el padre de Linux tenga alguna conexión con la creación de Bitcoin, muchos factores indican que al menos posee las habilidades necesarias para ser candidato a Satoshi Nakamoto, incluida la experiencia con la tecnología blockchain, que existía antes de la criptomoneda y la inclinación a utilizar software de código abierto.

El asunto también pierde fuerza por las declaraciones previas del mismo Torvalds, quien en repetidas ocasiones negó ser el célebre Satoshi. Lo cierto es que se desconocen las intenciones de Linus Torvalds con este cambio.

Mientras que para un grupo de creyentes, se trata de una confesión de autoría de la criptomoneda, hay muchos que consideran que se trata de una broma por parte del padre de Linux.

La comunidad cripto solo reconocerá como el elegido a aquel que desbloquee uno de los monederos virtuales de Satoshi, una billetera que alberga 150 bitcoin (casi 6 millones de dólares al cambio) y que se encuentra en reposo desde las fechas de creación de la criptomoneda.

La duda se acrecienta porque la verdadera identidad de Nakamoto nunca fue expuesta, dando lugar a especulaciones desde el 13 de octubre de 2008, fecha en que publicó el paper "bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", considerado como el whitepaper del bitcoin.

Dos años más tarde, Nakamoto lanzó el primer programa de Bitcoin, la versión 0.1, uno de los primeros sitios de código fuente abierto, SourceForge y estrenó la red con el bloque de génesis de bitcoin, también conocido como bloque número 0. La carrera hacia las criptomonedas había comenzado y algo que todavía continúa.

Algunas investigaciones, como la realizada por Newsweek, apuntan a Satoshi Nakamoto, japonés de 64 años, como el verdadero creador; sin embargo, él mismo se ha esmerado en desmentir estas informaciones afirmando que no ha creado, ni inventado, ni trabajado en Bitcoin.

Declaraciones que alimentan más las especulaciones sobre si en realidad se trata de una persona o un grupo de personas los que se encargaron de desarrollar esta innovadora tecnología.