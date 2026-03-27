Bitcoin perfora los u$s66.000 y acumula una caída semanal mayor al 5% + Seguir en









De momento, la tensión geopolítica mantiene al mercado con incertidumbre, mientras Irán y Estados Unidos no llegan a un acuerdo de paz.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Kaboompics.com

El mercado de las criptomonedas permanece en vilo por el futuro de las acciones de EEUU e Israel contra Irán, mientras que se espera una desescalada del conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, Bitcoin (BTC) cae por debajo de los u$s66.000.

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La criptomoneda reina pierde 4%, hasta la zona de los u$s66.513,40. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y cae 4,1% hasta los u$s1.985,63, y entre las altcoins resalta las pérdidas de Solana (-5,1%) y XRP (-3,2%).

Embed Persiste el conflicto en Medio Oriente y la cautela en el mercado Los mercados extendieron su cautela luego de que Irán rechazara una propuesta de Estados Unidos de 15 puntos para poner fin al conflicto. En cambio, propuso uno propio de cinco puntos. Al mismo tiempo, los medios iraníes dijeron que desde Teherán se había descartado en gran medida la posibilidad de cualquier conversación directa con Washington.

En la jornada del martes, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que Washington está "en negociaciones ahora mismo" con Irán ya que estaba "hablando con sensatez" y parecía abierto a un acuerdo de paz. Sin embargo, una serie de ataques israelíes registrados en Teherán provocaron cautela entre inversores por contradecir algún intento de avance diplomático.

De todas formas, el precio del petróleo revirtió su aumento reciente y ayudó a respaldar el interés por el riesgo en general. Esto marca los recientes movimientos de la principal criptodivisa, que se ajustó al contexto volátil y se sostuvo a pesar de las tensiones geopolíticas.

Por otra parte, el mercado reaccionó de forma mixta ante un nuevo borrador de la Ley Clarity. En ese sentido, el exchange de criptomonedas y voz importante de la industria Coinbase Global, se mostró en contra del mismo. Un punto clave de la ley radica en la naturaleza de los pagos de rendimiento en depósitos de stablecoins, ya que los principales bancos estadounidenses pidieron en general un mayor escrutinio o el bloqueo total de los pagos de este tipo, advirtiendo sobre posibles riesgos sistémicos de los pagos.