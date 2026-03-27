Irán apela a las criptomonedas para esquivar sanciones y como refugio ante la inflación

Los Guardianes de la Revolución controlan más de la mitad de los flujos cripto del país, estimado en u$s10 millones, mientras la población recurre al bitcoin para preservar ahorros ante una inflación que supera el 50%.

Irán encontró en los criptoactivos un canal alternativo para operar pese a las sanciones internacionales.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente , los flujos de criptomonedas desde Irán registraron un comportamiento inusual que encendió las alarmas de las principales firmas de análisis blockchain. Según los especialistas, estos activos están siendo utilizados tanto para eludir las sanciones internacionales impuestas a los Guardianes de la Revolución como de refugio antiinflacionario por parte de la población civil.

Marginado en gran medida del sistema financiero global por las sanciones, Irán encontró en los criptoactivos un canal alternativo para operar.

De acuerdo a datos de la plataforma Chainalysis , criptomonedas valuadas en más de u$s10 millones abandonaron las plataformas iraníes entre el 28 de febrero —día en que comenzaron los bombardeos de Israel y EEUU— y el 2 de marzo. Para el 5 de este mes, cerca de un tercio de esos fondos ya había sido transferido a plataformas extranjeras .

En el plano institucional, los Guardianes de la Revolución y el Banco Central iraní optan por las stablecoins, mientras que la población civil apuesta masivamente al Bitcoin, que puede retirarse de las plataformas y custodiarse en billeteras personales, fuera del alcance del régimen, una característica de vital importancia en un país donde la inflación ya rondaba el 50% antes del estallido del conflicto bélico .

La analista de Chainalysis , Kaitlin Martin , explicó a la agencia AFP que si bien parte de la fuga responde al pánico de ciudadanos que buscan resguardar sus ahorros, la magnitud de la cifra apunta a "la implicación de agentes del régimen" , los cuales temen nuevas sanciones o ciberataques que podrían dejarlos sin acceso a sus activos.

Ese temor no es infundado. En junio de 2025, cibercriminales vinculados a Israel se apoderaron del equivalente a u$s90 millones de la principal plataforma cripto iraní, Nobitex, recordó la firma TRM Labs.

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El año pasado, las billeteras digitales de los Guardianes de la Revolución recibieron más de u$s3.000 millones en criptoactivos, lo que representa más de la mitad del total de flujos cripto del país, de acuerdo con Chainalysis. Ese porcentaje, además, no deja de crecer.

La firma Elliptic, por su parte, detectó transacciones activas pese a que el acceso a internet estaba oficialmente restringido, lo que indica que ciertos actores conservan acceso a sus tenencias digitales incluso en contextos de bloqueo informativo.

Finanzas en las sombras

Según las autoridades de EEUU, el régimen los utiliza para vender petróleo embargado y financiar a grupos armados aliados, como los rebeldes hutíes de Yemen.

A principios de año, el Financial Times informó que Teherán también propuso cobrar en criptomonedas la venta de misiles balísticos, drones y otros sistemas de armas avanzados. "Son unas verdaderas finanzas en la sombra", explicó a AFP Craig Timm, de Acams, la asociación internacional contra el lavado de activos.

La dificultad para rastrearlos —producto de los vacíos regulatorios globales— sumada a su rapidez y bajo costo de transferencia respecto de una transacción bancaria tradicional, los convierte en una herramienta versatil para los países bajo sanciones internacionales, como Corea del Norte y Rusia.