Bitcoin: ¿quién está comprando mientras otros venden?

Mientras los inversores más expuestos a la volatilidad aceleran ventas, los flujos hacia fondos cotizados vuelven a mostrar que hay jugadores de mayor escala dispuestos a tomar posición en los niveles actuales.

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a captar ingresos netos y aparecieron como un sostén frente a la presión vendedora del corto plazo.

El Bitcoin atravesó en los últimos días una corrección que lo llevó a perder cerca de u$s3.500 , tras pasar de niveles superiores a los u$s70.000 a comienzos de marzo a una zona cercana a los u$s66.500 . Parte de ese movimiento estuvo explicado por la salida de los llamados tenedores de corto plazo , que suelen reaccionar con mayor rapidez ante la volatilidad y trasladaron una cantidad importante de monedas a los exchanges. En una sola jornada, de hecho, se movieron unas 22.000 BTC hacia plataformas de negociación. Aun así, el precio logró sostenerse por encima de niveles técnicos relevantes y evitó perforar la zona de los u$s60.000 .

Pero detrás de esa presión vendedora empezó a tomar forma otra dinámica, menos visible y quizá más decisiva: la aparición de una demanda capaz de absorber buena parte de la oferta que llega al mercado.

Mientras los inversores más expuestos al corto plazo reducen posiciones, los datos on-chain muestran que otro segmento del mercado viene actuando en sentido contrario. Según cifras de CryptoQuant , en el último mes se habría producido una acumulación de alrededor de 63.000 BTC por parte de actores institucionales, en gran medida a través de los ETF spot .

Ese flujo sugiere que, aun en un contexto de retroceso en el precio, hay grandes jugadores que siguen encontrando atractivo el nivel actual de cotización. La lectura que se desprende es que, cada vez que aparece una ola de ventas, entra en escena una demanda con espalda suficiente para absorberla.

Un gráfico de seguimiento de flujos de ETF difundido en X por el analista Crypto Tice mostró justamente ese comportamiento: los ingresos de capital hacia estos instrumentos compensaron en varias ruedas las salidas y ayudaron a contener la liquidez que liberaban los vendedores. En otras palabras, hubo compras en las caídas.

ETF Autor: Torsten Asmus (Getty Images)

Menos oferta disponible, una variable a seguir

Marzo dejó un recorrido errático para la principal criptomoneda del mercado. En algunos momentos logró recuperar terreno y acercarse otra vez a los u$s76.000, pero luego volvió a ceder por la aceleración de ventas hacia el cierre del mes.

Al momento de la publicación original de esos datos, el Bitcoin cotizaba en torno a u$s67.339, apenas por encima de su valor de apertura mensual, que había sido de u$s66.970. Ese comportamiento dejaba abierta la posibilidad de un cierre casi neutro o incluso negativo para marzo.

En paralelo, los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos acumulaban en marzo de 2026 ingresos netos por alrededor de u$s1.200 millones, cortando así una racha de cuatro meses consecutivos de salidas. Ese giro fue interpretado como una señal de reaparición del interés institucional luego de un período más débil.

Todavía no alcanza para anular por completo la presión de venta de corto plazo, pero sí aporta una pista relevante: en la actual franja de precios hay jugadores grandes dispuestos a comprar. Y como los tenedores de corto plazo cuentan con un stock limitado de monedas adquiridas recientemente, si este ritmo de absorción se mantiene, la oferta disponible para vender podría empezar a achicarse mientras la demanda sigue activa.