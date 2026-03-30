Bitcoin continúa limitado por la guerra en Medio Oriente y apenas alcanza los u$s67.000 + Seguir en









De momento, la tensión geopolítica mantiene al mercado con incertidumbre, mientras Irán y Estados Unidos no llegan a un acuerdo de paz.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Depositphotos

El mercado de las criptomonedas permanece en vilo por el futuro de las acciones de EEUU e Israel contra Irán, mientras que se espera una desescalada del conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, Bitcoin (BTC) se ubica alrededor de los u$s67.000.

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A pesar de que la criptomoneda reina sube 1,4%, cotiza a u$s67.442,42. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y crece 3% hasta los u$s2.056,13, y entre las altcoins resalta las pérdidas de Solana (+2,1%) y XRP (+1%).

Embed Las criptomonedas, a la espera de señales de la guerra La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue marcando el pulso del mercado de criptomonedas. A pesar de que el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Teherán avanzaban de forma positiva, los inversores esperan una escalada del conflicto, especialmente después de que el grupo hutí con sede en Yemen y respaldado por Irán lanzara misiles contra Israel durante el fin de semana.

Trump también dijo que Irán había permitido que 20 petroleros pasaran por el Estrecho de Ormuz como concesión a EEUU, aunque Irán negó desde febrero haber tenido contacto con Washington.

Mientras tanto, Bitcoin resiste entre los u$s60.000 y u$s70.000, aunque no logra conseguir un impulso marcado. De hecho, la última vez que estuvo por encima de los u$s80.000 fue hace dos meses. Asimismo, los mercados están más preocupados por la volatilidad del precio del petróleo, y los activos de riesgo continúan su lastre por la aversión al riesgo.