CABA desalojó un conventillo en Constitución y ya lleva 990 propiedades recuperadas en la gestión de Jorge Macri

El gobierno porteño llevó a cabo un operativo tras las denuncias por robos realizadas por los vecinos. El lugar estuvo ocupado por más de 6 años y sus habitantes tenían prontuario.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el desalojo 990 de la gestión de Jorge Macri . Se trata de un conventillo de dos plantas a 300 metros de la estación Constitución que estaba usurpado desde hace más de 6 años.

El operativo se realizó tras las denuncias de los vecinos por robos y venta de droga, en una cuadra que, según afirmaron desde el GCBA, se había vuelto peligrosa en el barrio. "Era una cueva de delincuentes" , agregaron.

Cuatro de los usurpadores tenían prontuario. Habían estado presos y una semana atrás recuperaron su libertad: tres por drogas y uno por homicidio y lesiones.

La Guardia de Auxilio clausuró el inmueble por “peligro de derrumbe” . En las inspecciones se detectaron serios problemas estructurales que ponían en riesgo la vida de las personas que habían tomado el lugar.

“Había mucha suciedad y vivían entre las ratas” , relató un vecino que destacó el trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Con este procedimiento realizado sobre la calle O’Brian 1271/1269 (esquina Salta), el Gobierno de Jorge Macri ya devolvió a sus dueños 990 propiedades que estaban usurpadas, el equivalente a más de u$s500 millones.

La política de restitución de inmuebles tomados implementada por el Gobierno porteño desde diciembre de 2023 logró bajar el delito en los barrios, tanto en robos como en homicidios, a mínimos históricos.

Una vez finalizado el operativo, el jefe de Gobierno apuntó contra quienes defienden a los usurpadores. “990 razones para que lloren los defensores de okupas”, sostuvo y agregó: ”Desde el primer día decidimos recuperar las casas ocupadas y que el patrimonio de los porteños vuelva a los porteños. Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.

GCBA

CABA desalojó un hotel en Constitución que estuvo usurpado durante 21 años

Semanas atrás, también en Constitución, la Ciudad recuperó un hotel usurpado por 21 años que según CABA estaba habitado por delincuentes. Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, no estaba apto para ser habitado y tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años.

El desalojo se efectivizó mediante una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 9, a cargo de Andrea Danas, Secretaría N° 17.

Desde CABA afirmaron que "como en todos los operativos de recuperación de propiedades" se le brindará "una solución habitacional a las personas que por su situación de vulnerabilidad lo necesiten".

Constitución es uno de los barrios con más desalojos realizados: la Policía de la Ciudad ya había desarticulado una red de venta de drogas tras una serie de allanamientos en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería. Detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

El Gobierno porteño también viene desplegando megaoperativos policiales en grandes centros de trasbordo, como en las estaciones del tren Roca y del subte en Constitución, y en las entradas y salidas de la Ciudad para seguir garantizando el orden y la seguridad en las calles porteñas.