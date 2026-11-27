El Gobierno porteño sigue adelante con los trabajos de renovación de la autopista. La primera etapa de los espacios verdes ya fue finalizada. La iniciativa también incluye canchas de fútbol y básquet, una pista de atletismo, postas aeróbicas, sectores de descanso y bicisendas.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió las obras junto al ministro Pablo Bereciartua y al titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

La renovación de la autopista Dellepiane continúa en marcha y ya completó la primera etapa de los espacios verdes que formarán parte del corredor de 4 kilómetros de largo. Los trabajos incluyen la puesta en valor de la Plaza del Avión, que ahora cuenta con una torre de control y toboganes, además de un anfiteatro natural y senderos parquizados a la altura de Murguiondo.

El proyecto contempla la creación del Parque Lineal Dellepiane , cuya construcción registra un avance general del 38% y tiene prevista su finalización para marzo. La iniciativa también incluye canchas de fútbol y básquet, una pista de atletismo, postas aeróbicas, sectores de descanso y bicisendas . Según las proyecciones oficiales, el área contará con un 27% más de árboles que en la actualidad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió el nuevo espacio acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella. Durante la visita, destacó el impacto que tendrá la intervención en el sur de la Ciudad y la definió como la principal obra pública activa del país.

La transformación apunta a mejorar la integración entre los barrios mediante la incorporación de espacios verdes, plazas y senderos, junto con obras de iluminación, accesibilidad, conectividad peatonal, transporte público e infraestructura hidráulica.

El Plan Integral de Transformación de la Autopista Dellepiane , ejecutado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de AUSA, alcanzará a unos 63.000 vecinos de la zona, a los 200.000 vehículos que circulan diariamente por el corredor y a cerca de 15.000 pasajeros del transporte público.

Entre los objetivos de la intervención también figuran una reducción del 42% en los tiempos de viaje durante las horas pico, la recuperación de más de 260.000 metros cuadrados de espacios verdes y una disminución de la contaminación sonora.

Autopista Dellepiane: los avances en los corredores norte y sur

La transformación de la traza también comprende mejoras en la circulación vehicular. En agosto quedó habilitada la nueva colectora sur, junto con la salida hacia la avenida Riestra. De esta manera, el Gobierno porteño completó las dos colectoras previstas para la autopista.

El nuevo tramo sur tiene dos carriles y se extiende entre las calles Guaminí y José Ignacio Rucci. Su apertura permite dar continuidad al tránsito hacia el centro y suma una nueva parada de colectivos. Por su parte, la colectora norte, habilitada en junio, conecta Timoteo Gordillo con la avenida Piedrabuena, en Villa Lugano, en dirección a la General Paz.

Las nuevas vías laterales buscan resolver un histórico problema de circulación: el corte de las calles colectoras antes de alcanzar la avenida General Paz, que generaba dificultades en el tránsito. Además, permiten diferenciar los desplazamientos locales de los de media distancia y ordenar el recorrido del transporte público.

En paralelo, se rehabilitó el acceso desde la calle Lacarra a la autopista Dellepiane en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, luego de completar las tareas de repavimentación y acondicionamiento de la calzada.

Bereciartua sostuvo que la modernización del corredor permitirá mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a la Ciudad y afirmó que los trabajos avanzan de acuerdo con los plazos establecidos.

Macri, por su parte, vinculó la intervención con otros proyectos de infraestructura porteños, como el TramBus y los pasos bajo nivel, y planteó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, con menor impacto ambiental y una mayor incorporación de movilidad eléctrica.

Qué obras se están realizando en la autopista Dellepiane

El plan integral contempla distintas intervenciones sobre la autopista y sus alrededores. Entre los principales avances informados por el Gobierno porteño se encuentran: