Con el fin de año llega la excusa perfecta para despedir el 2026 con las opciones más variadas. Cocktails, carnes, música y hasta propuestas sin alcohol pueden hacer la diferencia para el cierre con tu empresa.

Cocktails, carnes, música y hasta propuestas sin alcohol pueden hacer la diferencia para el cierre con tu empresa.

Llega fin de año y con eso la excusa perfecta para despedir el 2026 con las opciones más variadas e inclusivas en la Ciudad de Buenos Aires . Cocktails, carnes, música y hasta propuestas sin alcohol pueden hacer la diferencia para el cierre con tu empresa.

Durante diciembre, Croque Madame Palacio Paz, presenta una propuesta especialmente pensada para empresas y organizaciones que buscan despedir el año en un entorno diferente. El restaurante cuenta con diversos salones y espacios que permiten organizar desde reuniones de equipos y desayunos de trabajo hasta almuerzos de despedida, cocktails de fin de año y cenas corporativas, con capacidad para adaptarse a distintos tamaños y formatos de eventos.

Para celebraciones de mayor escala, el primer piso del Palacio ofrece múltiples configuraciones y acceso a los jardines. Su servicio integral contempla la planificación y coordinación de cada encuentro, con menús personalizados que incluyen desayunos, brunchs, almuerzos, meriendas, cenas, coffee breaks y cocktails, además de una propuesta de bebidas que abarca vinos seleccionados, cocktails clásicos y de autor, cervezas y opciones sin alcohol.

Además, como propuesta especial para estas fechas, del 8 al 27 de diciembre ofrecerá su Té Premium Especial de Navidad, una edición temática con preparaciones de temporada que incluye cookies de jengibre, sándwiches especiales, scones, budín de limón y pistachos, mini pies, mousse de chocolate con sambayón y macarons, acompañados de infusiones a elección y jugo de naranja.

Reservado para eventos en Gregorini

Gregorini, el nuevo restaurante de Pilar inspirado en el encanto de una villa toscana, se presenta como una opción ideal para despedir el año con eventos corporativos y celebraciones privadas. Su amplio espacio, distribuido en dos pisos, terraza y jardín, cuenta además con un sector especialmente reservado para eventos, lo que permite organizar desde reuniones empresariales y almuerzos de fin de año hasta encuentros sociales y cenas de cierre de temporada.

Para estas celebraciones, ofrece propuestas gastronómicas para grupos de entre 20 y 65 personas, con tres menús de tres pasos donde cada invitado puede elegir su entrada, plato principal y postre. Las opciones van desde el Menú Clásico, centrado en las pastas caseras y los platos más tradicionales; el Menú Gregorini, que combina cocina de autor con los clásicos de la casa, hasta el Menú Premium, pensado para ocasiones especiales con carnes, quesos y elaboraciones más sofisticadas.

Todos los menús incluyen una bebida sin alcohol, café o infusión y panera, mientras que los vinos y espumantes para el brindis pueden incorporarse como servicio adicional.

Dirección: Quinquela Martin 1320, Villa Rosa, Pilar.

Gregorinise presenta como una opción ideal con su amplio espacio, distribuido en dos pisos, terraza y jardín. Prensa

Capacidad para eventos entre 30 y 350 personas en Misión BA

Misión BA, el restaurante y club boutique de Palermo, propone distintas alternativas para celebrar los brindis corporativos de fin de año en un entorno que combina gastronomía, coctelería y música. Con capacidad para organizar eventos de entre 30 y 350 personas, el espacio cuenta con dos niveles y diferentes ambientes que permiten adaptar cada encuentro a distintos formatos y tamaños de grupo. Entre sus opciones gastronómicas se encuentra una propuesta de bandejeo y finger food, con mini sándwiches de pulled pork, buñuelos de espinaca y zanahoria, pinchos caprese, empanaditas de carne, pollo yakitori, langostinos y bruschettas de vegetales asados.

Misión BA, el restaurante y club boutique de Palermo, propone distintas alternativas entre gastronomía, coctelería y música.

Esta modalidad incluye barra libre de cerveza, fernet, caipirinha, caipiroska, mojito, gin tonic, Cynar Julep, agua y gaseosas, con valores de referencia de entre $80.000 y $100.000. También ofrece menús por pasos, con entrada y plato principal, entre otras alternativas, cuyos valores rondan los $120.000 y $130.000.

Los precios varían según la cantidad de invitados y la propuesta elegida. La carta habitual suma opciones como sushi libre acompañado de Malbec de Bodega Terrazas de los Andes, disponible de miércoles a domingos para reservas de las 20 h, por $35.000 por persona, y un Happy Hour diario de 20 a 22 h, con 2x1 en cócteles clásicos. La experiencia se completa con una programación musical que incluye DJs, jazz en vivo y diferentes propuestas artísticas.

Dirección: Godoy Cruz 1715, Palermo.

Cóctel o menú por pasos en Punto Mona

En Chacarita, Punto Mona ofrece espacios y formatos para organizar encuentros corporativos y brindis de fin de año. El bar, creado por la bartender Mona Gallosi, cuenta con un salón de 280 m² con capacidad para 180 personas y un patio calefaccionado de 100 m². También existe la posibilidad de reservar un sector de manera privada.

Punto Mona cuenta con un salón de 280 m² con capacidad para 180 personas y un patio calefaccionado de 100 m². Prensa

Los eventos pueden organizarse con formato de recepción tipo cóctel o con un menú de tres pasos. Para el bandejeo se ofrecen tartare de res, tiradito de trucha y empanaditas de langostinos; entre los principales, carne braseada con puré de papa, pollo con cabutia y una alternativa vegana de arroz jazmín con hongos y leche de coco. La carta de bebidas incluye cócteles de autor y clásicos, vinos Terrazas Reserva y espumante Chandon.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Menú especial en La Dorita

Con dos locales en Palermo, La Dorita ofrece un menú especial para encuentros corporativos y celebraciones de fin de año, con platos representativos de la parrilla argentina y opciones para distintos gustos. La comida comienza con entradas a elección, entre ellas milanesas de mozzarella, chorizo o morcilla, empanadas de carne o de queso y cebolla, y bocaditos de acelga. Para el plato principal se puede optar por una milanesa de bife de chorizo a la napolitana, matambrito de cerdo con boniato al rescoldo, bife de chorizo de 250 gramos con papas fritas o ñoquis con ragú de carne.

La Dorita ofrece platos representativos de la parrilla argentina y opciones para distintos gustos. Prensa

El cierre incluye flan casero mixto, panqueque con dulce de leche Chimbote o queso y dulce. El menú cuesta $56.000 por persona e incluye agua, gaseosa o limonada, una botella de DV Catena cada dos comensales y café o limoncello. La parrilla, que funciona desde 2002, recibe grupos en sus dos sucursales.

Dirección: Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo.

Gastronomía, coctelería y música en la terraza de Mixtape

En Belgrano, Mixtape propone despedidas de año para grupos y encuentros corporativos en su terraza, que puede reservarse de manera privada, con un menú diseñado especialmente para la ocasión. El espacio combina gastronomía, coctelería y música, con una selección que recorre jazz, blues y rock, tanto en vinilo como en CD y listas musicales.

Mixtape puede reservarse de manera privada, con una selección que recorre jazz, blues y rock, tanto en vinilo como en CD y listas musicales. Prensa

La cocina integra productos argentinos con técnicas e ingredientes japoneses. Entre las opciones se encuentran la panceta laqueada, la morcilla a la chapa con shari y aliño de manzana verde, y el bao de cornalitos con lactonesa de wasabi y negui. La barra, a cargo de Pablo Pignatta, ofrece cócteles como Le Vieux Carré, preparado con bourbon, cognac, vermut rojo, bitters y miel especiada, además de Apple Martini y Clover Club. Las condiciones de bebidas y menú se coordinan para cada evento.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Bar, salones privados y jardín, los espacios de Florenzia Bar e Ítalo Ristorante

En Recoleta, Florenzia Bar ofrece distintos espacios del histórico Palacio del Circolo Italiano para organizar encuentros corporativos y brindis de fin de año. Los grupos pueden reunirse en el interior del bar, en sus salones privados o en el jardín, con la posibilidad de alquilar los ambientes y contratar un menú de tapeo especialmente pensado para los eventos de diciembre. La propuesta gastronómica incluye tablas de quesos y fiambres, arancini, olivas ascolanas, papas con panceta y parmesano, y bruschette de anchoa y pomodoro o caprese.

Florenzia Bar ofrece distintos espacios del histórico Palacio del Circolo Italiano con la posibilidad de alquilar los ambientes y contratar un menú de tapeo. Prensa

La carta de coctelería, diseñada por Agostina Elena, reúne creaciones inspiradas en distintos períodos de la historia italiana, como La Belle Époque, con gin, jazmín, frambuesa, pimienta rosa, amaretto y espuma de flor de saúco. También hay cócteles clásicos y alternativas sin alcohol. Las opciones de bebidas y las condiciones del servicio se coordinan según las características de cada evento.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

Menú por pasos o finger food en Buche Salumeria

Buche Salumeria, el restaurante y mercado de Villa Devoto, presenta dos alternativas para los festejos corporativos de fin de año, disponibles para grupos de 15 personas en adelante. La primera es un menú por pasos de $52.900 por persona, que comienza con una selección de quesos y curados, entre ellos brie, morbier con miel de panal, lomo embuchado y jamón crudo tipo San Danielle. Como principal, se puede elegir entre milanesa de bife de chorizo a la napolitana, trucha, pansotti de mortadella, mozzarella y pistachos, o tortelloni de provolone, tomates secos y hierbas.

Buche Salumeria presenta dos alternativas para los festejos corporativos de fin de año, disponibles para grupos de 15 personas en adelante. Prensa

El menú incluye postre, café Nespresso y bebida sin alcohol a elección. La segunda opción es un menú finger food de $79.900 por persona, con tablas de quesos y fiambres de inspiración francesa, española e italiana, sándwiches de miga, empanadas, croquetas, salchichas alemanas, polpetas, burrata y bocados fríos, además de tiramisú y mousse de gianduia. En este caso, se incluye bebida sin alcohol y una opción con alcohol por persona. Ambas propuestas se ofrecen exclusivamente en la sucursal de Villa Devoto y permiten adaptar los menús según las características del encuentro

Dirección: Asunción 4085 Villa Devoto.

Dos menús para elegir en Villegas Resto

Villegas Resto, el restaurante de Puerto Madero fundado en 2009 y ligado a una tradición familiar ganadera, presenta dos propuestas para celebraciones corporativas de fin de año. El Menú Aniversario, de $78.000 por persona, incluye entrada a elección —como chipa relleno de ternera braseada, burrata apanada o empanadas—, principal de cocina o parrilla, guarnición y postre. Entre las opciones se encuentran ojo de bife, medallón de lomo, asado de tira, risotto de langostinos y raviolones de salmón.

Villegas Resto presenta opciones con ojo de bife, medallón de lomo, asado de tira, risotto de langostinos y raviolones de salmón. Prensa

En bebidas, contempla agua o gaseosa, una botella de vino D.V. Catena Cabernet-Malbec o Chardonnay y una copa de espumante por persona. Por su parte, el Menú Madero, de $68.000, comienza con una copa de bienvenida y entradas como chorizo, morcilla, empanadas y buñuelos de espinaca. Los principales incluyen cortes de carne a las brasas, BBQ ribs, pastas y ensaladas, con guarnición y postre a elección.



También ofrece agua o gaseosa, una botella de vino Salentein cada dos personas, una copa de espumante por comensal, servicio de mesa, valet parking y estacionamiento. Las reservas se realizan con algunos días de anticipación por mail a [email protected] y requieren una seña del 30% del total.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.