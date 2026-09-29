CABA desalojó un hotel en Constitución que estuvo usurpado durante 21 años y ya lleva 974 propiedades recuperadas

El gobierno porteño dio a conocer la restitución de la propiedad número 974. El inmueble está ubicado en la calle Sáenz Peña 1723. Aseguran que quienes lo ocupaban tenían causas penales y denuncias.

El Gobierno porteño de Jorge Macri anunció este martes la recuperación de un hotel usurpado en el barrio de Constitución que era un "foco de inseguridad". El edificio estuvo tomado por 21 años y quienes lo usurpaban tenían causas penales y denuncias.

Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, el hotel tampoco estaba apto para ser habitado. "Su estado es lamentable. Tiene problemas de todo tipo: instalaciones sanitarias, cocinas, ventanas y habitaciones destruidas", afirmaron desde CABA. En 2023 hubo dos intentos de desalojo que no prosperaron.

Mediante un comunicado, el Gobierno porteño afirmó que, en paralelo a la restitución de las propiedades, la política de recuperación de inmuebles implementada desde diciembre de 2023 permitió reducir el índice de delitos en los barrios "a mínimos históricos".

“En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Le moleste a quien le moleste. La usurpación nos perjudica a todos: al propietario, a los vecinos y a la Ciudad. La decadencia se instala en la cuadra: drogas, trata, delincuencia. Es lo que pasó con este y otros hoteles que ya recuperamos en Constitución”, afirmó el jefe de Gobierno.

Trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. “Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas” , anticipó Macri.

El desalojo se efectivizó mediante una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 9, a cargo de Andrea Danas, Secretaría N° 17. La propiedad también tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años y que habría sido uno de los antecedentes del conflicto sobre el inmueble.

Con este operativo, la Ciudad ya devolvió a sus dueños 974 propiedades que estaban tomadas. En la administración porteña calculan que equivale a más de u$s500 millones.

Desde CABA afirmaron que "como en todos los operativos de recuperación de propiedades" se le brindará "una solución habitacional a las personas que por su situación de vulnerabilidad lo necesiten".

También en Constitución, que es uno de los barrios con más desalojos realizados, junto con Balvanera, la Policía de la Ciudad desarticuló el mes pasado una red de venta de drogas tras una serie de allanamientos en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería. Detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

El Gobierno porteño también viene desplegando megaoperativos policiales en grandes centros de trasbordo, como en las estaciones del tren Roca y del subte en Constitución, y en las entradas y salidas de la Ciudad para seguir garantizando el orden y la seguridad en las calles porteñas.