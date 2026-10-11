Capital Humano confirmó un cambio en las Becas Progresar en 2026

El Ministerio aclaró que el aguinaldo no se computará como ingreso familiar para acceder a Progresar Trabajo. Cuáles son las líneas disponibles y los requisitos.

Capital Humano confirmó que el aguinaldo no se computará como ingreso para evaluar el requisito económico de Progresar Trabajo.

Las Becas Progresar tienen como objetivo acompañar a jóvenes que buscan terminar sus estudios obligatorios, avanzar en una carrera de nivel superior o capacitarse para el mundo laboral . Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con condiciones académicas y socioeconómicas que se evalúan durante el proceso de inscripción.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano confirmó un cambio relacionado con el cálculo de los ingresos: el aguinaldo no se tendrá en cuenta para determinar si se supera el tope económico exigido en el caso de Progresar Trabajo. La medida puede beneficiar a quienes cobran el Sueldo Anual Complementario y necesitan cumplir con ese requisito para acceder al programa.

La modificación consiste en excluir el Sueldo Anual Complementario (SAC) del cálculo de ingresos utilizado para evaluar el requisito socioeconómico de Progresar Trabajo. De esta manera, el cobro del aguinaldo no debería elevar por sí solo los ingresos computables por encima del límite establecido para solicitar la beca.

El requisito económico general establece que los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . La evaluación se realiza a partir de la información registrada en las bases de datos de ANSES y forma parte del análisis que determina si una persona reúne las condiciones para recibir la ayuda.

La exclusión del aguinaldo no significa que desaparezcan los demás requisitos, ni que el beneficio se otorgue de manera automática. Los aspirantes deben cumplir también con las condiciones educativas, de edad y de residencia que correspondan a su línea , además de completar la inscripción en la plataforma oficial.

Becas Progresar disponibles

En 2026, el programa contempla distintas líneas para acompañar trayectorias educativas. Progresar Obligatorio está dirigido a estudiantes que necesitan finalizar la escuela; Progresar Superior alcanza a quienes cursan carreras terciarias o universitarias y a estudiantes de Enfermería; mientras que Progresar Formación Profesional está orientado a la capacitación en oficios y competencias laborales.

Cada línea tiene condiciones específicas. En Formación Profesional, por ejemplo, los cursos deben estar reconocidos dentro de la oferta contemplada por el programa. En las líneas vinculadas con la educación obligatoria y superior, se deben acreditar la regularidad y las condiciones académicas que establece el reglamento correspondiente.

La normativa publicada para 2026 fijó en $35.000 mensuales el monto de las líneas de Progresar contempladas en la Resolución 172/2026. La continuidad del pago está sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas para cada modalidad y a las validaciones correspondientes.

Quiénes acceden

Los requisitos de edad dependen de la línea elegida. Para Progresar Obligatorio, la convocatoria general contempla a estudiantes de entre 16 y 24 años; en Formación Profesional, el rango general es de 18 a 24 años, con ampliaciones para determinados grupos. En Educación Superior también existen límites específicos y excepciones previstas por la reglamentación.

Además, se exige cumplir con las condiciones de nacionalidad o residencia legal, contar con DNI y respetar el límite de ingresos. En términos generales, los postulantes deben ser estudiantes regulares o acreditar la formación requerida para la línea correspondiente, así como cumplir con las obligaciones académicas establecidas.

La inscripción se realiza de forma online desde el sitio oficial de Progresar, con las credenciales de Mi Argentina. Allí se deben completar los datos personales, académicos y socioeconómicos, y enviar el formulario. Cada persona puede postularse a una sola línea y debe consultar luego el resultado en la plataforma.