Quedan pocas horas para solicitar esta ayuda destinada a quienes quieren aprender un oficio. Qué requisitos hay que cumplir para acceder al beneficio.

Las Becas Progresar ofrecen una ayuda económica para quienes buscan capacitarse y mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo.

Noviembre llega a su fin y, entre los programas que cuentan con el respaldo económico de ANSES , hay uno destinado a quienes buscan aprender un oficio o adquirir nuevos conocimientos para ingresar al mercado laboral. Se trata de las Becas Progresar Formación Profesional, cuya inscripción está a punto de finalizar.

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Los interesados en acceder a esta ayuda económica todavía pueden presentar su solicitud por Internet, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación .

La convocatoria de Progresar Formación Profesional, que comenzó el pasado 27 de abril, finaliza este viernes 27 de noviembre de 2026. Si bien el Ministerio de Capital Humano no informó una hora exacta de cierre, se recomienda completar la solicitud cuanto antes y no esperar hasta la medianoche.

La inscripción a Progresar Formación Profesional termina este viernes y está dirigida a quienes realizan cursos reconocidos oficialmente.

Esta línea de becas está destinada a personas de entre 18 y 24 años que estén realizando cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El límite de edad se extiende hasta los 35 años para quienes tienen un empleo no registrado. También existen excepciones para determinados grupos de la población.

Entre los demás requisitos para acceder al beneficio, los postulantes deben contar con DNI argentino y tener ingresos mensuales que no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles . En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal de al menos dos años en el país.

Cómo completar el trámite con Mi Argentina antes del cierre

La inscripción es gratuita y se realiza a través de la página oficial de Progresar, para lo cual es necesario tener una cuenta activa en Mi Argentina. Además, los aspirantes deberán contar con una caja de ahorro bancaria o una billetera virtual a su nombre, donde recibirán el dinero en caso de ser seleccionados.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

ingresar a argentina.gob.ar/progresar

seleccionar la opción Progresar Formación Profesional

iniciar sesión con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina

verificar los datos personales cargados en el sistema

responder la encuesta y completar la información académica

enviar el formulario de inscripción

Una vez presentada la solicitud, ANSES se encargará de comprobar los ingresos del aspirante, mientras que la institución educativa deberá certificar su situación académica. El resultado de ambas evaluaciones podrá consultarse desde la misma plataforma.

Quienes sean seleccionados recibirán el 80% del importe de la beca en cuotas mensuales durante el tiempo que dure la capacitación. El 20% restante se acreditará cuando el establecimiento confirme que el beneficiario finalizó el curso.

Para anotarse es necesario tener una cuenta en Mi Argentina y completar el formulario por internet. ANSES

Qué pasa con Progresar Obligatorio y Superior: líneas ya cerradas

A diferencia de Formación Profesional, las otras líneas del programa tuvieron dos períodos de inscripción durante 2026. El primero se desarrolló entre marzo y abril, mientras que el segundo comenzó en agosto y terminó durante las primeras semanas de septiembre.

En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a jóvenes que buscan terminar sus estudios primarios o secundarios, la última convocatoria estuvo abierta desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Por su parte, los estudiantes de carreras universitarias y terciarias tuvieron tiempo de anotarse a Progresar Superior entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre, fechas que también se aplicaron a Progresar Enfermería.

Quienes no hayan presentado su solicitud dentro de esos plazos deberán esperar a las convocatorias de 2027, cuyo calendario todavía no fue anunciado.