El Niño golpea a las Cataratas del Iguazú: suspendieron la navegación y restringieron el acceso a turistas

El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, casi nueve veces su nivel habitual. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y todavía no hay fecha confirmada para la reapertura de los sectores afectados.

Las autoridades cancelaron las embarcaciones ante la fuerte crecida y se anuncian lluvias hasta el jueves.

Las intensas lluvias registradas en la cuenca alta del río Iguazú y en la región de la Triple Frontera provocaron una crecida extraordinaria que obligó a restringir el acceso a las Cataratas del Iguazú y suspender la navegación en el puerto local . El fenómeno, vinculado con las condiciones climáticas asociadas a El Niño, llevó a las autoridades argentinas y brasileñas a implementar medidas preventivas para proteger a turistas y trabajadores.

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Durante la mañana de este lunes 12 de octubre, el caudal del río superó los 12.000 metros cúbicos por segundo , un volumen equivalente a casi nueve veces su promedio habitual. La situación encendió las alertas por el riesgo que representa la fuerza del agua para las pasarelas, los senderos y otras instalaciones turísticas.

El incremento se produjo de manera acelerada en menos de 48 horas. Mientras que el sábado por la mañana el caudal se encontraba por debajo de los 4.000 metros cúbicos por segundo, el domingo por la tarde ya había alcanzado los 11.500 metros cúbicos por segundo.

Ante este escenario, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. activaron un protocolo preventivo de seguridad y dispusieron restricciones temporales de circulación en los sectores afectados.

Según informaron las autoridades, la medida busca "resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores" frente al avance de la creciente.

Impactante crecida del río Iguazú obliga a cerrar el parque nacional Cataratas del Iguazú, el caudal es 10 veces al normal por el exceso de lluvias en Misiones y Brasil. https://t.co/WPJiIu4Jt1 — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) October 12, 2026

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú permanecen cerrados

Uno de los sectores más afectados es el circuito de la Garganta del Diablo, cuyo acceso permanece inhabilitado de manera preventiva debido al aumento del caudal.

La pasarela que conduce a uno de los principales atractivos del Parque Nacional había sido desmontada previamente ante las advertencias sobre posibles crecidas. Los trabajos demandaron más de 40 días y permitieron trasladar a tierra firme los pisos y las barandas de la estructura.

La decisión buscó evitar daños similares a los registrados en 2023, cuando el caudal del río superó los 20.000 metros cúbicos por segundo y arrastró más de la mitad del circuito. En 2022 también se habían producido importantes destrozos que requirieron tareas de reconstrucción.

Respecto del funcionamiento del resto del parque, las informaciones difundidas durante la jornada presentaron diferencias. Mientras algunos reportes señalaron restricciones generales al ingreso de visitantes, otros indicaron que los circuitos Inferior y Superior continuaban habilitados. Por este motivo, el alcance de las restricciones deberá confirmarse a través de los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú antes de realizar una visita.

Durante este lunes, los equipos técnicos realizarán inspecciones para evaluar las consecuencias de la crecida sobre los recorridos turísticos y la infraestructura del área protegida.

Suspendieron la navegación en el puerto de Iguazú

La creciente también obligó a interrumpir las operaciones en el puerto local. La Prefectura Naval Argentina dispuso la suspensión del ingreso y egreso de embarcaciones, una medida que alcanza al tráfico vecinal fronterizo, las excursiones turísticas y las actividades deportivas.

En el puerto de Iguazú, el hidrómetro registró una altura de 25 metros, con una tendencia ascendente durante las primeras horas de la jornada.

La disposición también contempla la comunicación con las autoridades paraguayas que intervienen en la navegación entre el puerto Tres Fronteras, en Paraguay, y Puerto Iguazú.

La restricción permanecerá vigente hasta que Prefectura determine que desaparecieron las condiciones de riesgo. Solo podrán contemplarse excepciones ante situaciones de urgencia debidamente justificadas o por motivos de seguridad, previa evaluación de las condiciones del río.

Qué ocurre del lado brasileño de las Cataratas

La crecida también afectó las actividades turísticas en Foz do Iguaçu, Brasil, donde se adoptaron restricciones preventivas sobre determinados paseos y sectores cercanos al río.

Durante el domingo, las autoridades brasileñas habían dispuesto el cierre de la pasarela principal ante el incremento del caudal. Sin embargo, los reportes del lunes señalaron diferencias en la habilitación de los accesos al parque, por lo que las restricciones podrían variar según el sector y la evolución de las condiciones hidrológicas.

La situación se produce en medio de un importante movimiento turístico por el fin de semana largo. En los días previos, el sector argentino había registrado alrededor de 9.000 visitantes, mientras que en el puente internacional Tancredo Neves se habían producido demoras de hasta tres horas.

Cuándo reabrirán los circuitos turísticos

Por el momento, no existe una fecha ni un horario confirmado para la reapertura de los sectores afectados de las Cataratas del Iguazú ni para la normalización de las actividades portuarias.

Las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y realizarán inspecciones para determinar el estado de las pasarelas, los senderos y las instalaciones.

La habilitación de los circuitos dependerá no solo de que disminuya el nivel del agua, sino también de que se comprueben las condiciones de seguridad necesarias para recibir nuevamente a los visitantes.

Según los pronósticos difundidos para la región, las condiciones meteorológicas adversas podrían continuar durante los próximos días, con una mejora prevista hacia el jueves.