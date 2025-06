Científicos de la NASA creen que la Tierra podría estar dentro de un agujero negro

tierra.jpg El hallazgo abre la posibilidad de universos paralelos y revive el debate sobre el multiverso.

En su estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, titulado The distribution of galaxy rotation in JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, Shamir sostiene que “el universo podría haber comenzado con una rotación”, y que esto se vincula directamente con la posibilidad de que estemos dentro de un agujero negro de proporciones enormes, surgido en un universo aún más grande.