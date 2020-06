Avanzan con protocolo para las escuelas porteñas

En tal sentido, se debatieron propuestas sobre dos aspectos fundamentales: por un lado, la salud. Sobre esto, se intercambiaron ideas acerca de la instalación de artículos varios para la desinfección e higiene, un plan sobre el uso de los baños, cómo se tratará la información con las familias y el distanciamiento en las aulas.

El otro abordaje se hizo desde el punto de vista pedagógico. Tanto funcionarios como especialistas estuvieron de acuerdo en establecer una etapa de nivelación cuando sea la vuelta a las aulas, como también en que el regreso se lleve a cabo con una matrícula reducida o dual. En este caso se consideró oportuno darles a las escuelas cierta autonomía para definir la presencialidad, aunque el marco lo establecerá el Ministerio de Educación.

Asimismo, se propuso repensar el ingreso de los alumnos en diferentes horarios, para evitar el cúmulo de gente. En el actual y difícil contexto, el aislamiento puede traer consecuencias como depresión o ansiedad en los menores de edad, por lo que se debatió también sobre la importancia de la socialización y de mantener las actividades lúdicas en el espacio público, siempre priorizando la salud.

En tanto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, brindó ayer una charla a través de Facebook e Instagram donde anticipó que en algunos distritos ya se especula con el regreso a clases en agosto, pero aclaró que no hay que apurar el momento para regresar a las aulas”. En ese sentido, aclaró que no todos los estudiantes van a poder ir de manera simultánea todos los días. “La escuela no va a ser la de marzo hasta que haya una solución definitiva para el Covid-19”, aseguró.

Según explicó, la idea es que se establezca un sistema dual, donde se asistirá unos días a la escuela y otros se estudiará en casa, para priorizar el cuidado de la salud. “El año no se pierde, estamos aprendiendo de una manera distinta”, sentenció. Sin embargo, aclaró también que se trabaja en medidas para aquellos docentes y alumnos de riesgo que no podrán volver a la escuela.

“Vamos a ir habilitando (las clases) según el nivel de circulación del virus. Probablemente se regrese antes en algunos lugares que en otros. Tiene que haber un consenso social para el regreso”, aclaró. De todas maneras, dados los casos reportados de coronavirus, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, serán probablemente las últimas en habilitar la vuelta al colegio.

Por último, recalcó que mientras las clases estén suspendidas, uno de los progenitores o adulto responsable tiene inasistencia justificada en el trabajo, incluso si se aplica el sistema dual en las aulas.