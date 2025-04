El Arzobispo de Buenos Aires no viajará al funeral del papa Francisco

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , confirmó que no viajará a despedir al papa Francisco al Vaticano porque, después de pensarlo bien, consideró que tenía que quedarse “a acompañar al pueblo y a los curas” que sufren la pérdida de Jorge Bergoglio .

Y agregó que "hay que entender que muchos han sido formados por él y están muy tristes por esta situación. Lo pensé y dije ‘yo me tengo que quedar al lado de los hijos’". También destacó que "conociéndolo, me hubiera dicho: ‘No vengas, no gastes plata’”.