Conmoción en Córdoba: murió un hombre tras atragantarse durante la cena

La víctima tenía 48 años y fue asistida por policías antes de ser trasladada al hospital de Río Segundo, donde confirmaron su fallecimiento.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de Río Segundo, en la provincia de Córdoba.

Un hombre de 48 años murió en Río Segundo, Córdoba, después de atragantarse con un alimento mientras cenaba en su casa. Los efectivos policiales que acudieron al domicilio intentaron reanimarlo con maniobras de primeros auxilios y luego lo trasladaron a un centro de salud, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado en una vivienda situada en la intersección de las calles Yaciretá-Apipé y San Luis , en la localidad cordobesa de Río Segundo. Según informaron medios locales, el hombre sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras comía.

Tras recibir el aviso, personal policial se dirigió al domicilio y encontró a la víctima con serias dificultades para respirar . De acuerdo con la información publicada por El Doce, un alimento le había bloqueado las vías respiratorias.

Ante la situación, los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios mientras esperaban la llegada de la asistencia médica. Sin embargo, pese a los intentos por ayudarlo, el cuadro no pudo revertirse.

Luego de la primera intervención, el hombre fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. Una vez allí, los profesionales de salud confirmaron su muerte y determinaron que la causa había sido la obstrucción provocada por el alimento en la zona de la tráquea.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos que puede implicar un atragantamiento, una emergencia que ocurre cuando un alimento bloquea parcial o totalmente el paso del aire. En este episodio, las maniobras de asistencia inicial y el posterior traslado al centro sanitario no fueron suficientes para salvar a la víctima.

La Fiscalía investiga las circunstancias

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies. La intervención judicial buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y reunir la información necesaria para completar las actuaciones correspondientes.

Por el momento, los datos difundidos indican que el hombre se encontraba cenando en su vivienda cuando sufrió la obstrucción respiratoria. La asistencia policial, el traslado al hospital y la confirmación del fallecimiento forman parte de la secuencia reconstruida a partir de los primeros reportes sobre el caso.