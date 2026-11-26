El dirigente estuvo en el foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir", en la Universidad Nacional de Córdoba.

Sergio Massa desembarcó este jueves en Córdoba y participó del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir", realizado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

"Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó Massa.

Allí se analizó el rol de las nuevas tecnologías en la matriz productiva y su impacto en el futuro del trabajo.

En ese marco, el tigrense puso el foco en la innovación y en la necesidad de estar abiertos a nuevas ideas y al aprendizaje para construir las propuestas que el país necesita hacia el futuro.

Se trata de una agenda volcada a la producción, el empleo y el desarrollo, que use la Inteligencia Artificial como herramienta concreta para mejorar la productividad, cuidar el trabajo y ponerla al servicio de la gente y de un país mejor.

Massa destacó además que cada una de las mesas incluyera a personas de la función pública que "definen y gestionan políticas públicas desde hace años", y lo llamó "una elección valiente".

"Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana: personas de distintas edades, de diferentes puntos del país, de disciplinas variadas, del trabajo y del sector productivo", agregó el exministro de Economía.

Y añadió: "Todas ellas reunidas acá en FAMAF, una facultad de ciencias exactas que se tomó el trabajo de invitar a la política a escuchar. Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina".

Por último, Sergio Massa adelantó: "Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie".

La jornada incluyó también una reunión con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la UTN y el CONICET. Allí, Massa conoció de primera mano "las problemáticas que atraviesa el sistema científico y tecnológico frente al ajuste y la precariedad que impulsa el modelo económico del Gobierno nacional".

Los trabajadores de la ciencia detallaron el impacto del desfinanciamiento, el deterioro salarial y las dificultades para sostener proyectos de investigación en el país. A partir de ese diagnóstico, se reafirmó que sin respaldo al sistema científico-tecnológico no hay proyecto de país posible, ni en el presente ni en el futuro.

Durante la actividad estuvieron presentes el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, junto a referentes locales del Frente Renovador.

En los últimos meses, Massa multiplicó sus apariciones públicas, tal vez con miras a una eventual candidatura presidencial en 2027. De momento, el líder del Frente Renovador esconde sus cartas y evita pronunciamientos al respecto.

Ante la posibilidad de que haya distintas postulaciones en el peronismo, en el FR empiezan a mirar la posibilidad de que la definición nacional termine trasladándose a las elecciones primarias provinciales.

El razonamiento parte de que Buenos Aires difícilmente pueda prescindir de las PASO si el peronismo quiere evitar una competencia fragmentada que ponga en riesgo la gobernación, donde los comicios se ganan o se pierden por un voto. Si se mantienen y hay una disputa entre candidatos, el resultado de esa elección podría terminar ordenando también la candidatura presidencial.