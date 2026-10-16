De Ricardo Darín y Diego Peretti al humor cordobés, dos comedias nacionales llegan a la pantalla Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









“Lo dejamos acá” reúne a dos figuras de proyección internacional bajo la dirección de Hernán Goldfrid. “Cordobeces” lleva al cine el universo de Eddie Frari, con Chichilo Viale y Piñón Fijo.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan “Lo dejamos acá”, la comedia dirigida por Hernán Goldfrid. Consuelo Oppizzi

Coinciden en estrenarse dos comedias nacionales con respaldos muy distintos pero de ningún modo contrapuestos: "Lo dejamos acá", producción Kenya Films con salida internacional gracias al amplio paraguas de Netflix, que ya la está lanzando desde Suecia hasta Nueva Zelandia pasando por China y la India, y "Cordobeces" (con ce, porque en este caso el error ortográfico es deliberado), producción de Uma Films, Murga y La Metro con amplia salida nacional gracias al apoyo concreto de la Agencia Córdoba Cultura, un organismo del gobierno provincial que no solo participó en la producción sino que ahora está trabajando en la colocación de la obra.

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Atención, estos no son recursos contrapuestos, incluso pueden ser complementarios, y es bueno para todos cuando el apoyo estatal funciona de veras. Pero basta de disquisiciones y pasemos a las películas.

La nueva de Hernán Goldfrid, "Lo dejamos acá", cuenta con el protagónico de Ricardo Darin y Diego Peretti, dos actores de reconocimiento internacional que abren casi cualquier puerta. Y cuenta la singular relación entre un sicoanalista de métodos expeditivos y un escritor en estado de bloqueo creativo. Ambos, pagados de sí mismos, prestigiosos y aplaudidos por sus respectivos seguidores, a veces enfrentados y en cierto sentido también convertidos en cómplices.

La nueva de Hernán Goldfrid, "Lo dejamos acá", cuenta con el protagónico de Ricardo Darin y Diego Peretti. Hay unos cuantos guiños sobre los escritores de bestsellers y, sobre todo, los terapeutas, desde la frase del titulo en adelante. Diálogos y situaciones funcionan gratamente, y todo el elenco es elogiable. Sobresale la flacucha Inés Efron como una mujercita frágil, toda ojitos tristes, obligada a enfrentarse con una madre despreciativa. La escena de la solución que le da el terapeuta a su conflicto es una de las mejores partes. La consecuencia de esa solución, es otra.

Pero por ahí surge con el escritor una situación de riesgo y misterio bastante inverosímil que afecta el conjunto. Por suerte a esa altura el público ya está enganchado y el desenlace, con cameo incluido, es bien ingenioso.

Por su parte, "Cordobeces. La película", es el fruto crecido de un Instagram de Eddie Frari dedicado a celebrar el famoso humor cordobés, el fernet, las sierras, las fiestas y demás atractivos de la región. Particularmente, el buen ánimo y la chispa que los nativos de Córdoba Capital pueden mostrar hasta en las peores circunstancias. Esto viene de lejos, con cultores históricos como El Cabeza Colorada, guitarrero y cantor, El Chango Rodríguez, que componía temas románticos y jocosos por igual, y el Gordo Alberto Cognigni, enorme y generoso creador de la revista "Hortensia" donde tomaron fama nacional el susodicho humor y sus dibujantes, entre ellos el rosarino Fontanarrosa. “Cordobeces. La película” lleva a la pantalla el universo de Eddie Frari y reúne a referentes del humor cordobés. La película les rinde homenaje y sigue esa línea con participación de figuras actuales como Chichilo Viale y Piñón Fijo, por citar los más conocidos. La excusa argumental es básica y medio vieja, pero efectiva: una periodista norteamericana quiere investigar "el secreto de la felicidad cordobesa". Su guía espiritual y espirituoso es el mencionado Frari. La música principal está a cargo del cuarteto La Monada. Con eso ya está todo dicho. "Cordobeces. La película" (Argentina, 2026); Dir.: Lucia Palacio; Int.: Eddie Frari, Kaitlin Nelson, Flaco Pailos, Chichilo Viale, Piñón Fijo. "Lo dejamos acá" (Argentina, 2026); Dir.: Hernán Goldfrid; Int.: Ricardo Darin, Diego Peretti, Inés Efron, Antonia Bengoechea, Miriam Odorico, Patricia Echegoyen.