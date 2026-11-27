La Ruta 100 es un recorrido que cruza Córdoba de norte a sur. Abarca 536 kilómetros y más de 50 localidades, de Cruz del Eje a Río Cuarto. Paisajes, pueblos y sabores cordobeses que más que un camino son experiencias turísticas completas.

El turismo religioso también tiene lugar en la Ruta 100 tras los pasos del Cura Brochero. En las ciudades de Villa Cura Brochero y Panaholma invitan a recorrer los lugares que cuentan la vida del Santo Cura en Traslasierra.

La Ruta 100 es un recorrido que cruza Córdoba de norte a sur por su red de rutas y autovías , y une en un mismo camino destinos, paisajes, pueblos y experiencias. Los especialistas coinciden en que se trata de la síntesis perfecta del turismo cordobés.

En ese marco, la ruta deja de ser el trayecto entre dos puntos para convertirse en una nueva y variada propuesta para la temporada de verano 2026/2027. La explicación es sencilla: la Ruta 100 une destinos consolidados con localidades emergentes -que representan más del 80% de los sitios incorporados al proyecto- y amplía el mapa turístico hacia nuevos territorios.

Se dice que es una experiencia turística en sí misma porque a cada paso muestra la diversidad, la identidad y la autenticidad del paisaje cordobés. Es una invitación a vivir Córdoba desde el camino, combinando naturaleza, cultura, entretenimiento, patrimonio, gastronomía, producción local, bienestar, aventura y experiencias nocturnas .

El trayecto abarca 536 kilómetros y más de 50 localidades , de Cruz del Eje a Río Cuarto. En este viaje por los paisajes, pueblos y sabores cordobeses las posibilidades parecen casi infinitas.

En el recorrido se puede disfrutar de los Caminos productivos, que incluyen al camino del queso, del olivo, de la cabra, de la granja y el histórico camino del vino . En tanto, en los olivares del noroeste, en Cruz del Eje y Villa de Soto, es donde se destacan las zonas olivícolas tradicionales de la provincia.

Los amantes del agua no pueden perderse los ríos de Traslasierra, en Mina Clavero, Nono y Los Hornillos. Allí podrán disfrutar de balnearios y playas de río para refrescarse en verano y caminar todo el año.

En Embalse, Villa del Dique y Villa Rumipal se encuentran los lagos de Calamuchita, embalses rodeados de sierras para deportes náuticos, pesca y tardes de costa. Asimismo, en Alpa Corral, Río de los Sauces y Achiras la cita es en esos balnearios del sur, entre ríos serranos y pueblos chicos en el tramo final antes de Río Cuarto.

Entre los deportes, el senderismo permite explorar Córdoba a pie, descubriendo rincones escondidos y vistas que invitan a conectar con el medio ambiente. El golf, por su parte, ofrece campos rodeados de naturaleza para todos los niveles, y es otro de los destacados del recorrido.

Las famosas Altas Cumbres, en Copina y Panaholma, son un inigualable camino de montaña entre valles, con miradores y paisajes de altura. Por su parte, pueblos de montaña como La Cumbrecita, Villa General Belgrano e Intiyaco componen las villas serranas entre bosques y arroyos, ideales para caminar y disfrutar sin apuro.

El turismo religioso también tiene lugar en la Ruta 100 tras los pasos del Cura Brochero. En las ciudades de Villa Cura Brochero y Panaholma invitan a recorrer los lugares que cuentan la vida del Santo Cura en Traslasierra.

La Ruta del Motorhome, en tanto, es otro de los destacados, con numerosas opciones en diferentes localidades. Así, existen dentro de este corredor turístico 19 puntos específicos con agua, descarga de grises, iluminación y conectividad para quienes viajen en esa suerte de casas sobre ruedas.