La provincia renovó la normativa para estimular las inversiones locales y el empleo registrado, incluyendo una novedad: un régimen promocional simplificado

Un nuevo régimen promocional regirá en Córdoba desdxe 2027 con beneficios impositivos y para el empleo

Con la sanción y promulgación de la Ley 11.160, la provincia de Córdoba pone en marcha el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, y a la par, deja sin efecto distintas normativas que apuntaban a similares objetivos, como fomentar inversiones, modernizar la industria y radicar nuevas industrias, generar empleo privado, impulsar las exportaciones, etc.

El nuevo régimen entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 y permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2036.

Las empresas que pueden acceder al régimen y, por ende, a sus beneficios, son las que estén radicadas o se radiquen en la provincia de Córdoba ; las que realicen inversiones productivas en la provincia y aquellas que desarrollen actividades industriales promovidas por la ley, cualquiera sea su forma jurídica, actividades que se encuentran detalladas en anexo a la norma legal.

La novedad que contiene este régimen, que ya fue impulsado y difundido por la provincia a nivel nacional, es la incorporación de un régimen simplificado promocional para industrias con una facturación anual de hasta $ 4.500 millones , es decir, pequeñas y medianas empresas, las cuales podrán acceder a los beneficios cumpliendo ciertos requisitos simplificados de inversión.

Adicionalmente al tope de facturación dispuesto, las empresas deben realizar inversiones en activos fijos vinculados con la actividad industrial desarrollada, las cuales deben ser igual o superior al 1,20% de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de las actividades industriales correspondientes a la provincia, y cumplir con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.

Régimen de Promoción General

Este capítulo del régimen contempla que las solicitudes presentadas deben contener el detalle de las inversiones que tengan las siguientes finalidades:

Inversión en activos fijos: se trata de las inversiones en activos fijos que incrementen en un porcentaje mínimo con respecto al Valor Residual contable de los Bienes de Uso del último ejercicio económico cerrado, previo a la presentación de la solicitud, o una inversión mínima en términos monetarios, ambas condiciones se reflejan en una tabla que contiene la ley en función al tamaño de la empresa o al monto invertido.

Industria 4.0: son aquellas que tienden a crear e implementar mejoras en los procesos industriales existentes mediante la incorporación de nuevos sistemas, equipos, tecnologías 4.0 y utilización de bases de datos masivos, inteligencia artificial (IA), fabricación aditiva u otras, como también la aparición de un nuevo producto innovador puesto en el mercado. Aplica sólo a empresas categorizadas como PyMEs a nivel nacional.

Radicación en Parque Industrial: es aquella instalación, por primera vez, de una empresa en un parque industrial aprobado en forma definitiva en el marco de la Ley N° 7255 o la que la sustituya, siempre que en dicho establecimiento se desarrolle una actividad industrial promovida y ejecute inversiones en activos fijos.

Beneficios fiscales

La Ley 11.160 establece los siguientes incentivos tributarios:

Exención de hasta el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos .

. Exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos .

. Exención de hasta el 100% del Impuesto Inmobiliario.

Los beneficios otorgados son por períodos de 10 años, pero ese lapso puede extenderse hasta 15 años en determinados casos, según la localización y características del proyecto, por ejemplo, instalación en parques industriales.

Existen también beneficios incrementales para quienes presenten un proyecto localizado en los departamentos o pedanías comprendidos en las zonas Noroeste y Sur de la provincia de Córdoba, que la ley detalla y faculta a las autoridades a incorporar otras localidades.

Incentivo al empleo y capacitación

También se dispone una asignación estímulo a la capacitación por el plazo de un año por cada trabajador nuevo incorporado, contratado a jornada completa y a tiempo indeterminado por el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil.

Este incentivo se extiende a dos años, cuando la empresa está radicada en un parque industrial.

En ambos casos, solo lo pueden gozar aquellas empresas categorizadas como PyMEs a nivel nacional.