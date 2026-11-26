Una familia de Córdoba encontró una yarará venenosa en su casa: qué se tiene que hacer cuando se encuentra una serpiente de esas características + Agregar ámbito en









Un ejemplar de yarará chica apareció en el filtro de una pileta en Valle Escondido y fue retirado por la Patrulla Ambiental tras el aviso al 911.

El hallazgo ocurrió en una vivienda del barrio Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, sin heridos.

Una yarará chica oculta dentro de la casilla del filtro de una pileta generó alarma en una casa del barrio Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba. El ejemplar fue capturado por efectivos de la Patrulla Ambiental sin que se registraran personas lesionadas.

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El episodio dejó en evidencia los riesgos de manipular espacios habituales del hogar donde pueden refugiarse estas especies y reforzó las pautas oficiales de prevención y actuación ante fauna silvestre.

Policía de Córdoba El hallazgo que alarmó a una familia en Córdoba El hecho sucedió en una vivienda ubicada en calle República China al 700, en Valle Escondido, uno de los barrios privados del noroeste cordobés. La serpiente se encontraba dentro de la casilla que aloja el filtro de la pileta, un sector de acceso frecuente para el mantenimiento diario.

Tras advertir la presencia del animal, el propietario dio aviso a la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba. El personal especializado acudió al domicilio, capturó a la yarará chica y la retiró conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre.

Según informó la Policía de Córdoba en su cuenta oficial de la red social X, el procedimiento permitió evitar posibles riesgos para los vecinos y resguardar al animal. Junto con el operativo, la fuerza recordó que, ante la aparición de estas especies silvestres, se debe mantener distancia y comunicarse al 911.

Policía de Córdoba Cómo es la yarará venosa La yarará chica (Bothrops diporus) integra la familia Viperidae y tiene tamaño mediano. Sus adultos pueden llegar hasta los 100 centímetros, presentan un dorso castaño claro o grisáceo marcado por dibujos trapezoidales o en reloj de arena. Por su parte, los ejemplares jóvenes cuentan con cola en tonos claros o amarillentos. A diferencia de otras serpientes, cuenta con fosetas loreales entre ojos y narinas que perciben cambios de temperatura, además de colmillos delanteros móviles con conducto interno para inocular veneno. Se mueve sobre todo al atardecer y de noche, caza roedores chicos y, ante una amenaza, puede ponerse agresiva y golpear la punta de la cola contra el suelo o las plantas para hacer un ruido parecido al del cascabel. Encabeza las estadísticas de accidentes ofídicos en el país y vive en casi todo el territorio, con excepción de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Como tolera bien los entornos intervenidos y las zonas periurbanas, suele aparecer en barrios privados y áreas residenciales. Su veneno altera la coagulación y provoca necrosis y hemorragias locales, con riesgo de secuelas graves si no se atiende rápido, aunque pocas veces es mortal con atención médica oportuna. Qué hacer si se encuentra un animal peligroso en casa Frente a la presencia de una serpiente venenosa o de un animal de estas características en la vivienda, los organismos sanitarios y ambientales de Córdoba fijan pautas precisas para evitar accidentes y actuar con rapidez si ocurre una mordedura: No acercarse, no tocarlo ni intentar capturarlo por cuenta propia, aunque parezca inmóvil o inofensivo. Mantener la distancia y llamar al 911 para que intervenga personal especializado

por cuenta propia, aunque parezca inmóvil o inofensivo. Mantener la distancia y para que intervenga personal especializado Mantener el pasto corto , sin malezas ni acumulación de residuos o materiales que atraigan serpientes o roedores. Revisar el calzado antes de ponérselo y no meter las manos en huecos, grietas o espacios oscuros sin comprobar antes qué hay allí

, sin malezas ni acumulación de residuos o materiales que atraigan serpientes o roedores. y no meter las manos en huecos, grietas o espacios oscuros sin comprobar antes qué hay allí Ante una mordedura, trasladar de inmediato a la persona afectada al centro de salud más cercano , manteniéndola en reposo, calma, con agua en abundancia y con el miembro inmovilizado

, manteniéndola en reposo, calma, con agua en abundancia y con el miembro inmovilizado El antiveneno solo debe aplicarlo el personal médico por vía endovenosa. Están prohibidos los torniquetes o ligaduras, succionar la herida, hacer cortes, aplicar remedios caseros o beber alcohol.

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