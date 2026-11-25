El diputado Gabriel Bornoroni prepara para el 12 de diciembre un acto con aire de lanzamiento, que contaría con la presencia de figuras nacionales de peso. Sería un respaldo que la Casa Rosada no le dio a su candidato en Tucumán, Lisandro Catalán. El video con Luis Juez y Bornoroni en un Fiat 600 enojó a la UCR, que sigue firme con Rodrigo de Loredo.

La Libertad Avanza (LLA) decidió no esperar más en Córdoba, por lo que Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados y armador de Karina Milei en la provincia, convocó a un acto de fin de año para el viernes 12 de diciembre al mediodía en el club Atenas , en la capital. Lo organiza solo LLA, sin los socios de la alianza provincial, bajo la consigna "Córdoba se levanta" . En las distintas carpas de la política nadie duda de que se trata de la largada de su campaña a gobernador.

Lo que más se mirará sobre el escenario será la confirmación de la versión de que viajarían Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y/o Eduardo "Lule Menem", el operador territorial del oficialismo . Si sucede, la Casa Rosada estaría mostrando que este candidato le importa. Ya hubo un adelanto porque apenas Bornoroni difundió la convocatoria, Martín Menem -presidente de la cámara Baja- la celebró en público. En la provincia fue tomado como un aval clave que pesará en el armado opositor.

La fecha también es una señal porque 12 de diciembre de 2025, hace exactamente un año, Javier Milei eligió Córdoba para cerrar su Tour de la Gratitud con una caravana por Nueva Córdoba. Lo acompañaron su hermana, los Menem y el propio Bornoroni. Fue la celebración por el triunfo legislativo de octubre en el distrito en donde el Presidente siempre midió mejor.

Una foto de Karina o de "Lule" en Atenas marcaría una profunda diferencia con lo que pasó en otras provincias, como en Tucumán. A fines de agosto, el libertario Lisandro Catalán -integrante del directorio de YPF- se lanzó como candidato a gobernador en un hotel frente al Parque 9 de Julio. El dato que más llamó la atención fue la ausencia de integrantes del círculo de los Milei.

No estuvieron ni Karina, ni ninguno de los dos Menem , los mismos que meses antes habían estado en la provincia con el exministro del Interior como señal de respaldo. Fue la primera candidatura a gobernador que LLA formalizó para 2027.

Esa ausencia se leyó en clave política porque la Casa Rosada necesitaba (y necesita) al gobernador peronista Osvaldo Jaldo para la aprobación del Presupuesto y le dio a Catalán un aval tibio. Así tomó fuerza una hipótesis que sigue dando vueltas en las provincias y es que Balcarce 50 no pondría candidatos realmente competitivos contra los gobernadores dialoguistas que les dan votos en el Congreso.

Córdoba es distinto porque Martín Llaryora no es un aliado del Gobierno, al tratarse de una de las caras de Provincias Unidas, el espacio de gobernadores que busca su propio lugar entre el peronismo kirchnerista y LLA. Además, el electorado cordobés es el más afín al jefe de Estado en todo el país. Para el oficialismo nacional, entonces, ir con todo en Córdoba tendría menor riesgo que hacerlo en Tucumán, Salta o Catamarca, en donde los gobernadores son socios parlamentarios.

Un 600 con lugar atrás

El problema en La Docta radica en que para pelear la provincia, LLA necesita una oposición unida y está lejos de eso. A comienzos de noviembre, LLA, el Frente Cívico de Juez, el PRO y Primero la Gente presentaron en La Falda una alianza provincial. La UCR quedó afuera. La primera prueba electoral será justamente en esa ciudad, que votará el 14 de marzo. Ahí el frente libertario lleva a Leonardo Gribaudo contra el radical Javier Montes, que tiene el apoyo de De Loredo.

La pelea se recalentó el fin de semana pasado cuando Juez y Bornoroni grabaron un video en Villa Nueva, a bordo de un Fiat 600. El senador maneja, el diputado va de acompañante y los dos invitan a De Loredo a subirse, pero atrás. Era una burla al DeLorean, el auto del film 'Volver al futuro' que el exdiputado radical usa como símbolo de Hacer el Futuro, el sello con el que lanzó su candidatura a gobernador. El mensaje fue claro, es decir, que se baje de su postulación y se conforme con un lugar secundario.

Los que salieron a responder en fueron los voceros del exdiputado nacional. Marcos Gvozdenovich, presidente de la UCR cordobesa, sostuvo que si hay un vehículo opositor lo tiene que manejar De Loredo y también advirtió que sin un acuerdo provincial, los intendentes radicales no tendrán razones para sumarse a los libertarios. Mauricio Jaimes, legislador por Calamuchita y titular del Congreso partidario, fue más lejos al dar a entender que detrás de la jugada de Juez puede haber un entendimiento "con el peronismo K" para dividir a la oposición.

Si vos tenes una posible fórmula competitiva (@rodrigodeloredo - @BornoroniG ) y queres tirar al que mejor mide en el asiento de atrás me huele a que se les metió el peronismo k adentro! Guarda con la mochila cargada con piedras! Buen domingo! — MAURICIO JAIMES (@MAURICIOSJAIMES) November 22, 2026

Avance territorial

El enojo del radicalismo también se sostiene en que LLA comenzó a plantear la presentación candidatos propios en municipios en donde gobierna la UCR. Además de La Falda, pasaría en Hernando y en Río Tercero. Con el aval de Juez, Bornoroni también sumó a dos intendentes radicales, Ignacio Tagni (Villa Nueva) y Leopoldo Grumstrup (Pilar), con la promesa de apoyarlos para la reelección. Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, avisó que esas faltas de respeto se van a devolver también en el plano nacional, en una clara advertencia sobre que el escenario del Congreso, en donde el oficialismo depende de los votos radicales.

Vemos con sorpresa y preocupación lo que está haciendo La Libertad Avanza en La Falda y en Hernando. Nos resulta incomprensible que quienes decimos querer lo mismo para Córdoba promovamos candidaturas contra intendentes que gobiernan bien.



La UCR expresó muchas veces su vocación… — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) November 17, 2026

De Loredo mostró, hasta ahora, también el respaldo de la estructura de intendentes radicales (hace poco reunió a unos 70 de los 150 que tiene el partido), con encuestas que lo ubican como el opositor que mejor mide y con una relación fluida con "Lule" Menem. También se acercó a Mauricio Macri, que volvió a apoyarlo, y busca puentes con Bullrich y con los gobernadores radicales. Ese acercamiento a Macri es el que preocupa al juecismo porque el expresidente mantiene un vínculo histórico con el exgobernador Juan Schiaretti y no se descarta un acuerdo con Llaryora.

Llaryora maneja los tiempos

Mientras la oposición se pelea por los lugares en el auto -el Fiat 600 o el DeLorean- Llaryora controla el calendario. La ley le permite convocar entre el 7 de marzo y el 10 de octubre y en su entorno se baraja que los cordobeses irían a las urnas el último fin de semana del tercer mes del año, anuncio que podría concretarse antes de fin de año. Sondeos cercanos al Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, ubican al mandatario provincioa cerca de los 40 puntos en distintos escenarios, con un dato no menor: si la oposición va dividida, la reelección estaría casi asegurada. Cuanto antes vote Córdoba, menos tiempo tendrá la oposición para llegar a acuerdos.