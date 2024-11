El crimen de Sofía Delgado: qué se sabe hasta ahora de la muerte de la joven hallada en Ricardone

La joven vivía con sus hermanas en la calle Francia al 500, San Lorenzo. En la noche de su desaparición se fue de su casa y la puerta de calle quedó cerrada con el único juego de llaves que tenían , de modo que las demás no pudieron salir al día siguiente.

De acuerdo con su perfil de Instagram, que estaba configurado como privado, era una ferviente seguidora del equipo Newell's Old Boys . Luego del crimen, sus allegados comenzaron a compartir fotos de ella, incluyendo una en la que lucía la camiseta del club.

Sofía tenía 20 años, era de contextura delgada, tenía ojos claros y pelo negro. Además, en su cuello tenía tatuado “hustle”, un término en inglés que significa vivir de prisa, y en su brazo “karime”, palabra que también tenía en su usuario de Instagram.

La desaparición de Sofía Delgado

La joven de 20 años, fue vista por última vez el 30 de octubre pasado, cuando salió de su casa en Santa Fe. Debido al caso, se llevó a cabo la detención de una pareja, y se suma un nuevo elemento que puede dar luz sobre el paradero de la chica.

En ese sentido, señalaron que Carlos Ortigoza, el fiscal que lleva adelante la investigación, solicitó el secuestro del Peugeot, el levantamiento de rastros por parte de peritos y un peritaje comparativo con el vehículo visto en las imágenes para corroborar que sea el mismo.

Este testigo aseguró que en un galpón suyo se encontraba un auto que era similar al que había sido filmado frente al domicilio de la joven. Según trascendió, dijo que el vehículo era propiedad de uno de los dos arrestados. Por último, el Gobierno provincial ofrecía una recompensa de $5 millones para quien pueda aportar datos sobre el paradero de la joven.

El operativo para encontrarla

Se realizaron cinco allanamientos durante de la noche del jueves y la madrugada de este viernes, todos dispuestos por el fiscal Carlos Ortizoza de la sede de Fiscalía en ciudad de San Lorenzo. Los mismos fueron llevados a cabo por personal policial de la Unidad Regional XVII y por la brigada canina K9.

Estos procedimientos se realizaron en calle Entre Ríos al 1200, H. Rippa al 1900 y calle 3 de Febrero al 3000, todos en la misma localidad, y en la zona de calle Corrientes al 100 y Eva Perón al 1100, ambos de la localidad de Puerto General San Martin.

Búsqueda Sofía Delgado.jpg Sofía estaba desaparecida hce 15 días. UNR

Quiénes son los detenidos en Santa Fe

Hasta el momento, hay cinco detenidos sospechosos por el femicidio de la joven de 20 años. No se descarta que todos ellos sean partícipes del suceso. Los primeros dos sospechosos habían sido arrestados en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y se constató que son pareja. Se trata de Alejandro José Bevilacqua, de 34 años, y Miranda Leguizamón, de 29.

Sin embargo, tras los últimos operativos de intensidad, se concretó la detención de otras tres personas. Son dos hombres y una mujer, con otra pareja incluida. Estos sospechosos fueron identificados como E.M, N.P y B. N por las autoridades.

Uno de ellos sería el dueño del taller que días atrás había ido a avisar a la comisaría de Puerto San Martín de que un automóvil Peugeot 308 gris estaba en su galpón. Este era el vehículo en el que se buscaba a Sofía.

Según indicaron, los detenidos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, con el objetivo de conocer el rol y participación de cada uno en el caso. También se busca establecer cuál es la responsabilidad de cada uno en el crimen.

"Estaba atada de pies y manos"

Los investigadores del caso afirmaron que la joven fue encontrada muerta "atada de pies y manos y en avanzado estado de putrefacción", y agregaron que estaba "dentro de un bolsón de esos que se utilizan para trasladar piedra o arenas y cubierto con un aislante térmico".

Luego detallaron: "Como hipótesis tenemos muchas, ahora empezamos con el trabajo silencioso para poder determinar e ir descartando todas las hipótesis que nosotros tenemos del caso".

Qué reveló la autopsia

De acuerdo a lo revelado este viernes, se conoció el resultado preliminar de la autopsia practicada en el cuerpo de la joven, la cual se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal.

El procedimiento se realizó bajo el protocolo de un femicidio, y, a pesar del estado avanzado de descomposición en el que se encontraba, se pudo determinar una posible causa de muerte por ''asfixia mecánica''. Además, preservaron muestras a fin de realizar exámenes anatomopatológicos.

Qué dijo la madre

Su madre Claudina se abrió y mostró su dolor por la pérdida de su hija, y aseguró no querer "a ninguno de con menos de perpetua", en relación a las cinco personas detenidas en la causa.

Asimismo, aseguró en voz quebrada: "Que no le tiemble la mano a los jueces, los fiscales, y la Policía siga avanzando en búsqueda de pruebas acusatorios para todos".

"Lo único que puedo decir es en primer momento gracias a todos por el acompañamiento y pedir justicia", manifestó la madre de la joven en diálogo con C5N. En relación a esto último, la mujer aseguró que "no descansará hasta que haya justicia".

Luego explicó: "Todos sabían, es un lugar chico, nos conocemos casi todos. Nadie puede decir acá yo no lo sabía. Si vos colaboraste, sos culpable y te quiero preso toda la vida. No hay que ser tan inhumano, quiero justicia que marque precedente. No se puede seguir jugando con el dolor de los padres, con la vida de las hijas o de cualquier mujer".