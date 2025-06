Detuvieron al ladrón que estaba prófugo tras el tiroteo en el que hirieron a Thiago Correa

En su declaración ante el fiscal, el joven de 21 años aseguró: “Prefería que me mataran a mí antes que a Thiago”. Contó que esa noche fue atacado por cuatro personas mientras iba acompañado por su madre en el barrio Almafuerte, y que actuó en defensa propia.

“Si esos cuatro tipos no hubieran querido matarnos, esto no habría pasado y Thiago seguiría vivo”, dijo visiblemente conmocionado. Además, reveló que desde el hecho no deja de pensar en su hermanito, que tiene la misma edad que Thiago: “Él va a la escuela todos los días, y pensar que le pase algo como esto, que lo asalten o lo maten, me parte el alma”.

Sobre el momento del disparo, Aguilar afirmó que estaba completamente concentrado en los agresores y que su única intención era ahuyentarlos. “Lo único que quería era que se fueran”, remarcó. También describió el lugar como “muy oscuro”, con “postes de luz, una parada de colectivos y varios comercios” que dificultaban la visibilidad. “Era imposible que lo haya visto”, sostuvo.

La causa sigue avanzando con la detención del prófugo y la investigación centrada en esclarecer cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida de un niño inocente.