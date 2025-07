Feriado del 9 de Julio en la Argentina: ¿se mueve de día o sigue igual?

¿El feriado del 9 de julio se traslada?

No. De acuerdo con la Ley 27.399, el Día de la Independencia es un feriado inamovible, por lo que se mantiene el miércoles 9 de julio sin modificación. Al no caer lunes ni viernes, no conforma un fin de semana largo, aunque sí impacta en las actividades productivas del país por tratarse de un día no laborable obligatorio.