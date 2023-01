Báez Sosa: cuáles son las condenas que podrían recibir y a qué penal irán los rugbiers

Máximo Thomsen, uno de los mayores implicados en el hecho, se quebró en llanto durante su discurso y pidió perdón a la familia Báez Sosa: "Quiero pedir disculpas, sé que a veces no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no, no podemos y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio".

El abogado defensor Hugo Tomei, por su parte, solicitó la figura de "homicidio en riña" para una posible sentencia, la cual prevé una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari darán a conocer el veredicto el próximo 6 de febrero.

rugbiers-fernando-baezjpg.jpg Los ocho rugbiers acusados. Telam

Qué condenas podrían recibir los rugbiers

En el caso de determinarse que todos tuvieron intención homicida , podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio simple

- 8 a 25 años.

- Art. 79, Código Penal.

- Clave de esta calificación: querían matar y mataron.

b) Homicidio agravado por alevosía

- Condena perpetua.

- Art. 80, inc. 2, Código Penal.

- Clave de este agravante: la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo.

c) Homicidio agravado por premeditación

- Condena perpetua.

- Art. 80, inc. 6, Código Penal.

- Clave de este agravante: la premeditación, es decir, se pusieron de acuerdo entre todos en que iban a matar en ese momento y de ese modo (Ej.: 5 atacando y 3 de vallado).

En el caso de determinarse que no tuvieron intención homicida , podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio en riña o agresión

- 2 a 6 años de prisión

- Art. 95, Código Penal.

- Clave de esta calificación: violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

b) Homicidio preterintencional

- 1 a 3 de prisión

- Art. 81, inc. 1, b

- Clave de esta calificación: la intención del autor fue golpear para producir un daño, pero no para matar.

A qué penal irían los rugbiers

En los últimos días se conoció a dónde serían trasladados los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa después del veredicto: la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, un establecimiento penitenciario de máxima seguridad y una de las cárceles más antiguas del país ya que fue inaugurada antes de que se construya la localidad, el 4 de marzo de 1882.

La misma aloja unos 3.000 presos distribuidos en tres Unidades: N° 2, N° 38 (régimen semiabierto) y N° 27 (régimen semiabierto y abierto).

Tiene forma de panóptico y posee 12 pabellones con capacidad para 140 presos cada uno, mientras que otros cuatro alojan hasta 60 internos.

El penal tiene talleres y cursos para que los presos puedan aprender y desempeñar un oficio: automotores, chapa y pintura, mecánica, herrería en general, carpintería metálica, recuperación de equipos informáticos, construcción de cepillos, talabartería, tapizado de asientos de automóviles, fábrica de bloques y de baldosas, tapicería y carpintería.

Las celdas son de 3,75 metros de largo por 1,80 de ancho y 3,60 de alto, son ocupadas por dos internos y tienen un inodoro.