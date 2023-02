Juicio por Báez Sosa EN VIVO: la Justicia dará su veredicto

Live Blog Post

Los padres de Fernando Báez Sosa llegaron a Dolores con el pedido de una "Justicia ejemplar"

Silvino Báez y Graciela Sosa llegaron a Dolores este domingo por la noche para lo que será una jornada difícil en la que los jueces darán a conocer su veredicto en torno a la culpabilidad de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Quiero que los chicos puedan salir a divertirse sanamente y que puedan regresar a sus hogares donde los esperan un padre y una madre, algo que a nosotros no nos sucedió porque Fernando se fue a divertirse y no volvió", expresó Graciela Sosa en diálogo con los medios.

"Cuando veía como le pegaban a mi hijo quería que esos golpes fueran para mí. Espero que la Justicia y los jueces en este momento le den a Fernando una oportunidad, que lo que yo no pude hacer por él lo hagan ellos con una Justicia ejemplar", pidió.

Por su parte, Silvino Báez compartió: "Dios quiera que sea esto un ejemplo, que no hayan más Fernandos". En línea con su esposa, ratificó el pedido de la familia del joven asesinado: "Nosotros no vivimos más, sobrevivimos buscando la justicia. Me gustaría que mañana la juventud tome conciencia sobre esto y coraje para que no haya otro Fernando. La gente no se quiere meter en problemas, pero necesitamos que la juventud esté presente para sacar de raíz las situaciones de violencia", afirmó.