Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: cuándo darán el veredicto

Ahora, el tribunal encabezado por la jueza María Claudia Castro deberá decidir qué penas aplica y cómo se computarán los años en los que los acusados ya estuvieron tras las rejas.

Juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

El miércoles 25 de enero fue el turno de los alegatos de la querella y la Fiscalía en una jornada que duró más de 10 horas y que fue decisiva, ya que, ambas coincidieron en el pedido de condena.

"Se los acusa a todos por igual por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones", señaló el fiscal Juan Manuel Dávila.

En los pedidos de condena, se detalló el rol de cada uno de los rugbiers en el ataque y crimen, mientras que algo que sorprendió fue la denuncia por "falso testimonio" contra Juan Pedro Guarino y Thomás Colazzo: "No se acordaron de nada... No tengo dudas de que por una omisión, mintieron".

rugbiers

Acusados del crimen

"No hubo dolo y no veo la planificación, no hubo estado de indefensión, sino una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo y ese hecho debe ser calificado por homicidio en riña o agresión o en su defecto homicidio simple con dolo eventual, y también el homicidio preterintencional", dijo Hugo Tomei a cargo de la defensa de los rugbiers.

La figura del homicidio en riña o agresión al igual que el preterintencional prevén de hasta seis años de prisión. El primero se trata de una agresión donde no se tiene la intención de ir a matar pero hay un resultado muerte, donde no se puede identificar el o los autores del crimen.

En el homicidio preterintencional sí hay una intención de ir a provocar una lesión pero de una magnitud tal que no es provocar la muerte. En esta figura penal el autor está determinado.

El homicidio con dolo eventual quiere decir que los imputados debieron haberse percatado que con las patadas y puñetazos que le dieron a Fernando podrían ocasionarle la muerte, pese a lo cual prosiguieron con su accionar. Esa figura penal contempla una pena de ocho a 25 años de prisión.