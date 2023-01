Caso Báez Sosa: ex dueño de Le Brique desligó de responsabilidades al boliche

Consideró que el crimen fue producto de "una banda de tipos que salen a matar, a pegar, a hacerse los guapos, a destruir y lo hacen en canchas de futbol, en recitales, en la sociedad, lamentablemente lo hacen en todos lados".

le brique.jpg Agencia Noticias Argentinas

Le Brique, el boliche donde estuvo Fernando Báez Sosa

Vázquez fue dueño por casi 24 años y por su experiencia realizó una reconstrucción del hecho, por la que entiende que "la banda se pelea dentro del negocio con Fernando y un grupo de amigos de él, son sacados de la discoteca por distintas puertas, en distintos momentos, con una diferencia de 3 o 4 minutos y todo había terminado ahí".

Continuando su relato, apoyado en cámaras y filmaciones, indicó: "Luego Fernando se va enfrente del boliche mientras la banda de delincuentes sale por una puerta y se van para un supermercado chino. Ahí se reúne un grupo de ellos y ahí es donde está la premeditación de buscarlo a Fernando, que estaba tomando un helado en la puerta del negocio, a unos 10 metros y lo atacan por ambos lados".

Al ser consultado por la responsabilidad del local bailable señaló: "Nosotros trabajamos mucho con la cámara empresaria en la formulación de leyes, porque había mucho problema con la seguridad y quedó bien claro que la seguridad de los negocios tiene incumbencia hasta la línea municipal, es decir, no puede participar de ninguna forma en ningún conflicto de la calle".

En tanto que, al referirse si ésta ocasión ameritaba una intervención de la seguridad del boliche por la gravedad del ataque, aseguró que "actuaron de manera muy rápida y premeditada", por lo que fue difícil impedirlo.

Desde aquél fatídico día, Le Brique no volvió a abrir sus puertas. Vázquez confirmó que el negocio "no está clausurado pero no se volvió a abrir por una decisión de la gente de esperar a que esto esté solucionado".